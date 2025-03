Tóm gọn siêu trộm có 5 tiền án

(GLO)- Chiều 23-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa tiến hành bắt giữ đối tượng Lê Tuấn Tài (SN 1968, trú tại thôn Thanh Bình, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện).

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 22-3, chị Nguyễn Thị Kiều Trang (SN 2000, trú tại phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) đã đến Công an phường Đoàn Kết trình báo về việc mình bị mất trộm xe máy vào tối trước đó.

Chiếc xe máy của chị Trang bị đối tượng lấy trộm. Ảnh: Văn Mạnh

Theo chị Trang, khoảng 22 giờ ngày 21-3, chị để xe máy BKS 81M1-023.31 ở vỉa hè trước nhà có cắm chìa khóa trên xe. Đến sáng tỉnh dậy thì chiếc xe đã “không cánh mà bay”.

Sau khi nhận tin báo, Tổ điều tra Khu vực 3 (Công an tỉnh) phối hợp với Công an phường Đoàn Kết, Công an xã Ia Hiao (huyện Phú Thiện) lần theo dấu vết và khoanh vùng các đối tượng khả nghi trong khu vực. Qua đó nổi lên Tài là đối tượng đã có 5 tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” hiện đang sống lang thang không có nghề nghiệp ổn định.

Đến 9 giờ ngày 23-3, lực lượng Công an đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Tài cùng tang vật là chiếc xe máy của chị Trang khi đang lẩn trốn ở khu vực tổ 2, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa.

Đối tượng Tài đã bị bắt giữ. Ảnh: Văn Mạnh

Tại cơ quan Công an, Tài đã khai nhận hành vi lấy trộm chiếc xe máy trên. Mở rộng điều tra, đối tượng còn thừa nhận đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn huyện Phú Thiện và thị xã Ayun Pa.

Bước đầu xác định, để có tiền tiêu xài cá nhân, Tài đã đi lang thang, tiếp cận vào các nhà dân để giả vờ hỏi thăm. Khi phát hiện nhà dân nào không có người, lơ là trong việc trông coi tài sản, đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp những vật có thể mang đi được như xe máy, cưa, điện thoại…

Nhằm phục vụ công tác điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh thông báo ai là bị hại của Tài liên hệ điều tra viên Đặng Văn Mạnh (Phòng Cảnh sát Hình sự)-số điện thoại 0931.633.679 để trình báo.