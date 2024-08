Toàn quốc xảy ra 305 vụ cháy làm 19 người thiệt mạng trong tháng Bảy

Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, trong tháng Bảy, toàn quốc xảy ra 305 vụ cháy, làm chết 19 người, làm bị thương 10 người, thiệt hại về tài sản ước tính khoảng 11 tỷ đồng và 12,2ha rừng.

Toàn quốc xảy ra 3 vụ nổ, làm bị thương 3 người, chưa thống kê được thiệt hại về tài sản.

Lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an các địa phương đã xuất 1.202 lượt phương tiện và 7.536 lượt cán bộ, chiến sỹ, trực tiếp tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 316 vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn; cứu được 117 người, hướng dẫn, trợ giúp cho hàng trăm người bị nạn trong đám cháy thoát nạn an toàn, cứu được lượng tài sản trị giá 10,5 tỷ đồng.

Lực lượng tại chỗ và nhân dân dập tắt 89/305 vụ cháy, nổ.

Số vụ cháy trong tháng Bảy tăng 16 vụ so với tháng Sáu

Kết quả phân tích, đánh giá cho thấy so với tháng 6/2024 số vụ cháy tăng 16 vụ; thiệt hại về người chết tăng 2 người; người bị thương giảm 5 người, tài sản giảm 15,5 tỷ đồng.

So với tháng Bảy năm ngoái, số vụ cháy tăng 10 vụ, thiệt hại về người chết tăng 7 người, người bị thương tăng 5 người, thiệt hại về tài sản giảm 16,5 tỷ đồng.

Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, các vụ cháy vẫn chủ yếu tập trung tại địa bàn thành thị với 187 vụ (chiếm 61,3%), nông thôn xảy ra 118 vụ (chiếm 48,7%).

Trong tháng Bảy, xảy ra 107 vụ cháy nhà dân (chiếm 35,1%); 34 vụ cháy kho, cơ sở sản xuất, kinh doanh (chiếm 11,1%); các loại hình khác đều chiếm dưới 10%, trong đó xảy ra 20 vụ cháy nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh (chiếm 6,6%); 5 vụ cháy chung cư (chiếm 1,6%).

Trong số 174/305 vụ (chiếm 57%) đã được điều tra làm rõ nguyên nhân thì có tới 143/174 vụ (chiếm 82,2%) có nguyên nhân cháy do sự cố hệ thống, thiết bị điện; do sơ suất, bất cẩn khi sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt 20/174 vụ (chiếm 11,5%); các nguyên nhân khác dưới 10%.

Đáng chú ý trong tháng xảy ra 5 vụ cháy lớn, gây thiệt hại về tài sản 37,9 tỷ đồng; xảy ra 8 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người, làm 19 người chết.

Các vụ cháy lớn và vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người đang được điều tra làm rõ nguyên nhân; 4/5 vụ cháy lớn đã thống kê, báo cáo thiệt hại về tài sản do cháy gây ra.

Tiếp tục kiềm giảm số vụ cháy và thiệt hại do cháy, nổ

Để tiếp tục kiềm giảm số vụ và thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra, trong tháng Tám, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; duy trì, nhân rộng 2 mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng” phát huy hiệu quả công tác bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu dân cư.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ triển khai có hiệu quả Trung tâm trải nghiệm cộng đồng về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Định; tiếp tục thí điểm xây dựng Trung tâm giáo dục cộng đồng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Công an các địa phương: Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và nhân rộng tại các địa phương khác…

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục xử lý cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy chữa cháy có hiệu lực, đăng tải công đăng tải thông tin toàn bộ các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào sử dụng.

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ tổ chức điều tra, xử lý vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy; xử lý nghiêm đối với người đứng đầu các cơ sở không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, để xảy ra tình trạng vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ dẫn đến cháy, cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng.