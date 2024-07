Lực lượng cảnh sát tham gia chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 2.248 vụ cháy

(GLO)- Ngày 17-7, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2024.

Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh-Cục trưởng Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an) chủ trì hội nghị tại điểm cầu trung tâm (TP. Hà Nội). Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Gia Lai.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cả nước đã điều tra cơ bản, phân loại, đánh giá mức độ an toàn PCCC các cơ sở; triển khai các chuyên đề an toàn PCCC với các công trình xây dựng có nguy cơ cháy, nổ cao… Đôn đốc, hướng dẫn, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an.

Đồng thời, toàn lực lượng đã xuất 10.266 lượt phương tiện cùng 46.473 lượt cán bộ, chiến sĩ trực tiếp cứu chữa 2.248 vụ cháy và CNCH; cứu 232 người và hướng dẫn hàng trăm người bị mắc kẹt trong các đám cháy ra nơi an toàn; di chuyển và và cứu được lượng tài sản trị giá hơn 75,2 tỷ đồng trong các vụ cháy.

Ngoài ra, toàn lực lượng đã cứu 362 người, tìm được 384 thi thể trong các vụ sự cố, tai nạn. Lực lượng tại chỗ và nhân dân dập tắt 555 vụ cháy.

Tại Gia Lai, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh) đã xây dựng, phê duyệt 79 phương án chữa cháy; 16 phương án CNCH; 34 phương án chữa cháy của cơ sở; hướng dẫn 34 cơ sở tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy. Đồng thời, phối hợp tổ chức thực tập 46 phương án chữa cháy; xuất 13 lượt xe chữa cháy cùng 84 lượt CBCS tham gia bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC các sự kiện quan trọng tại địa phương.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận và thống nhất một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới như: đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho người dân; nhân rộng và phát huy hiệu quả các mô hình, Tổ liên gia an toàn PCCC, điểm chữa cháy công cộng; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của Công an các cấp về PCCC và CNCH; chủ động tổ chức công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ, chiến sĩ làm công tác PCCC và CNCH.