(GLO)- Sau 2 năm triển khai, mô hình: Toàn dân chung tay phòng cháy chữa cháy của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai đã mang lại hiệu quả đáng ghi nhận.

Mô hình này góp phần nâng cao kỹ năng, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và phòng-chống tai nạn thương tích cho thanh thiếu nhi.

Đại úy Phạm Trần Bình-Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh-cho biết: Năm 2022, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã xây dựng mô hình “Toàn dân chung tay PCCC”. Lý do xây dựng mô hình là vì vào mùa hanh khô, trên địa bàn tỉnh thường xảy ra nhiều vụ cháy, nhất là tại các kho chứa nông sản và cơ sở sản xuất, chế biến gỗ, các khu nhà ở kết hợp kinh doanh.

Nguyên nhân cháy thường là do chập điện, quá trình sử dụng các nguồn nhiệt không đảm bảo và ý thức chấp hành quy định về an toàn cháy, nổ của người dân chưa cao. Mục đích của mô hình là tập huấn kỹ năng PCCC, kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố cháy, nổ; kỹ năng phòng-chống tai nạn thương tích, đuối nước cho thanh thiếu nhi. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cũng kết hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Mới đây, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Huyện Đoàn, Hội đồng Đội, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chư Prông tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng-chống tai nạn thương tích, kỹ năng sơ cứu, xử lý tình huống khi bị đuối nước; kỹ năng thoát hiểm, PCCC và cách thức sử dụng một số phương tiện, công cụ sẵn có khi xảy ra cháy, nổ cho hơn 200 học sinh tiểu học, THCS. Sau chương trình, Ban tổ chức đã trao 40 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Anh Lê Thế Đô-Bí thư Huyện Đoàn Chư Prông-cho hay: Chương trình tuyên truyền về PCCC của Đoàn Thanh niên Công an tỉnh có ý nghĩa thiết thực, tạo sân chơi bổ ích và trang bị kỹ năng cần thiết cho học sinh. Các em được các cán bộ, chiến sĩ Công an truyền đạt, phổ biến nhiều kiến thức về PCCC và được trải nghiệm hoạt động thực hành chữa cháy. Từ đó, các em có thêm kiến thức để phòng ngừa cháy, nổ tại trường học, khu dân cư, biết cách thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

“Việc đưa kiến thức, kỹ năng PCCC, thoát hiểm, thoát nạn vào trường học rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Chúng tôi mong muốn Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tiếp tục tổ chức nhiều chương trình tập huấn, tuyên truyền về PCCC cho các trường học trên địa bàn, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng PCCC cho các em học sinh”-Bí thư Huyện Đoàn Chư Prông cho biết thêm.

Để chương trình tuyên truyền đạt hiệu quả, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã chủ động soạn thảo nội dung phù hợp với đối tượng và thực tế của từng địa phương. Trong quá trình tuyên truyền, báo cáo viên tăng cường tương tác, giúp thanh thiếu nhi dễ tiếp nhận, nắm bắt kiến thức, kỹ năng. Sau chương trình, đơn vị còn kết hợp tặng quà cho các học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Từ năm 2023 đến nay, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức 17 buổi tập huấn, tuyên truyền kiến thức, kỹ năng PCCC ở các trường tiểu học, THCS, thu hút hơn 6.000 lượt học sinh, phụ huynh và giáo viên tham gia. Ngoài ra, tại chương trình, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã trao tặng hơn 3.000 suất quà với tổng trị giá khoảng 1 tỷ đồng cho các em học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

“Mô hình “Toàn dân chung tay PCCC” đã mang lại kết quả thiết thực. Thời gian tới, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tiếp tục đào tạo, trang bị kiến thức cho đoàn viên, thanh niên trong đơn vị và đội ngũ báo cáo viên. Đồng thời, thực hiện tuyên truyền, tập huấn kỹ năng PCCC tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa bàn trọng điểm về cháy, nổ, tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố xảy ra”-Đại úy Bình nhấn mạnh.