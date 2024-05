Là hộ kinh doanh tạp hoá lớn trên địa bàn buôn Chư Krih (xã Chư Drăng) với nhiều mặt hàng dễ cháy nên anh Thái Hoàng Hải luôn ý thức được tầm quan trọng của công tác PCCC: “Để phòng ngừa cháy nổ, tôi thường xuyên kiểm tra các đường dây điện trong nhà, ngoài quán bởi nếu không cẩn thận khi có sự cố sẽ trở tay không kịp. Đồng thời, trang bị 2 bình chữa cháy, cát, ống nước để dập lửa khi có sự cố xảy ra”-anh Hải cho biết.

Tương tự, để phòng ngừa cháy nổ, gia đình anh Ksor Donh (buôn Chư Krih) cũng đã đăng ký với Công an xã để mua 1 bình chữa cháy trang bị cho gia đình. Anh Donh cho hay: “Ngay sau khi chính quyền địa phương tuyên truyền về việc mỗi hộ gia đình cần trang bị 1 bình chữa cháy, tôi hoàn toàn nhất trí với chủ trương này nên đã đăng ký mua cho gia đình”.

Ông Ksor Rôk-Chủ tịch UBND xã Chư Drăng-cho biết: Ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND huyện, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh, hộ gia đình, người dân chú trọng thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC. Đặc biệt, hướng dẫn người dân tạo lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai, có giải pháp ngăn cách khu vực có nguy cơ cháy nổ cao với khu vực ở; trang bị các phương tiện, thiết bị PCCC. Đồng thời, hướng dẫn kỹ năng và chủ động phương án chữa cháy, để hạn chế cháy, nổ và giảm thiểu thiệt hại, hậu quả do cháy, nổ gây ra.

“UBND xã xác định, trước hết mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã nêu gương thực hiện trang bị bình chữa cháy trong nhà. Đồng thời, vận động người dân mua mỗi hộ 1 bình chữa cháy. Nếu hộ dân nào khó khăn về nguồn kinh phí có thể đăng ký, mua trả sau tại Công an xã. Đến nay, trên địa bàn xã đã có hơn 50% hộ dân trang bị được bình chữa cháy. UBND xã sẽ tiếp tục chỉ đạo cho thôn trưởng tuyên truyền vận động các hộ gia đình trang bị ít nhất mỗi hộ 1 bình chữa cháy và phấn đấu đến cuối tháng 6-2024 có 100% hộ gia đình trang bị bình chữa cháy”-chủ tịch UBND xã Chư Drăng thông tin thêm.

Tương tự, ông Kpă Sáu-Chủ tịch UBND xã Ia Rmok-cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, xã Ia Rmok đã triển khai công tác quán triệt chỉ đạo 100% cán bộ, công chức, đảng viên gương mẫu đi đầu trong thực hiện phong trào “Nhà tôi có bình chữa cháy”. Đồng thời, chỉ đạo Bí thư Chi bộ, trưởng thôn phân công đảng viên, Mặt trận, Hội đoàn thể trong thôn, buôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân theo từng cụm dân cư về công tác PCCC và trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy; vận động, hướng dẫn hộ gia đình có “chuồng cọp” mở lối thoát nạn khẩn cấp; rà soát các khu vực dân cư để vận động thành lập các tổ liên gia an toàn PCCC…”.

Với quan điểm lấy phòng ngừa là chính và phát huy tối đa các lực lượng chữa cháy tại chỗ, từ đầu năm đến nay, các cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận, Hội đoàn thể và lực lượng Công an trên địa bàn huyện Krông Pa đã tuyên truyền, vận động được 17.639/21.499 hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy, đạt 82,04%; xây dựng và ra mắt 86 mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” tại 77 thôn, buôn, tổ dân phố.

Trao đổi với P.V, ông Hồ Văn Thảo-Chủ tịch UBND huyện Krông Pa-cho biết: Để đảm bảo công tác PCCC và CNCH huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào công tác PCCC và CNCH. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục, phổ biến kiến thức, pháp luật về PCCC và CNCH cho Nhân dân trên địa bàn huyện. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực để nâng cao nhận thức của người dân, cơ quan, tổ chức về nguy cơ, tác hại của cháy nổ để nhân dân tự phòng ngừa, không để tình huống cháy, nổ bất ngờ xảy ra”.