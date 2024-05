Hội thi tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy 2024: Nâng cao ý thức tự ngăn ngừa cháy nổ

(GLO)- Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) toàn tỉnh Gia Lai năm 2024 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc tuyên truyền nâng cao ý thức tự ngăn ngừa cháy nổ trong mỗi người dân.

136 vận động viên thi nghiệp vụ PCCC

Sáng 29-5, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku) đã diễn ra Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ liên gia an toàn PCCC toàn tỉnh năm 2024. Dự lễ khai mạc hội thi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp-Trưởng ban tổ chức hội thi; Trung tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban tổ chức hội thi.

17 đội với 136 vận động viên (VĐV) đến từ 17 huyện, thị xã, thành phố tham gia tranh tài tại hội thi. Đây là những đội có thành tích xuất sắc nhất tại hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ liên gia an toàn PCCC cấp huyện năm 2024. Tại hội thi, các đội trải qua 2 nội dung gồm lý thuyết (gồm 6 lượt thi) và thực hành (9 lượt thi).

Ông Giang Văn Đại-Đội trưởng đội thi Tổ liên gia an toàn PCCC đường Trần Phú (thôn 4, thị trấn Đak Đoa) chia sẻ: “Giành giải nhất tại hội thi cấp huyện, chúng tôi được cử lên đây tranh tài với các đội khác trong tỉnh. Dù bận việc gia đình nhưng các thành viên đã sắp xếp thời gian nghiên cứu tài liệu, tập luyện nội dung thi thực hành. Chúng tôi cũng được trang bị kiến thức PCCC ngay từ khi tổ liên gia mới thành lập nên không gặp khó khăn ở các phần thi”.

Phát biểu tại hội thi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp nêu rõ: Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 434 mô hình tổ liên gia an toàn PCCC, 364 mô hình điểm chữa cháy công cộng. Các mô hình bước đầu đem lại hiệu quả trong công tác PCCC.

“Hội thi là hoạt động thiết thực, nhằm tuyên truyền, nâng cao chất lượng, hiệu quả của mô hình tổ liên gia an toàn PCCC; kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, cứu người, cứu tài sản cho thành viên trong các gia đình thuộc tổ liên gia an toàn PCCC; thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong xử lý các tình huống cháy, nổ xảy ra tại khu dân cư”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

Quyết liệt tranh tài

Trong thời gian diễn ra hội thi, trời có mưa nhưng không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý thi đấu của các VĐV. Ở phần thi lý thuyết, sau khi trọng tài công bố số báo danh, thành viên của các đội nhanh chóng di chuyển lên khu vực quy định bốc thăm và trả lời câu hỏi. 2 đội để lại ấn tượng sâu sắc với khán giả ở phần thi này là Tổ liên gia an toàn PCCC đường Trần Phú và Tổ liên gia an toàn PCCC tổ dân phố 12 (thị trấn Kông Chro) với 3 điểm 10 từ 3 trọng tài.

Chị Lê Thị Hậu (Tổ liên gia an toàn PCCC đường Trần Phú) phấn khởi nói: “Nhờ ôn luyện kỹ nên tôi rất tự tin khi bốc đúng câu hỏi về những việc không được làm khi phát hiện rò rỉ khí gas. Hoàn thành xuất sắc phần thi của mình với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, tôi rất vui”.

Phần thi thực hành diễn ra đồng đều hơn giữa 17 đội bởi sự kết hợp nhuần nhuyễn của các thành viên. Các đội đều thực hành thuần thục kỹ năng phá khóa, sử dụng bình cứu hỏa dập đám cháy, di chuyển tài sản ra ngoài, cứu người bị nạn.

Không mắc lỗi và hoàn thành thời gian thi với 72 giây 43, Tổ liên gia an toàn PCCC đường Trần Phú dường như đặt 1 tay vào giải nhất nội dung thi thực hành. Nhưng sự bứt phá về tốc độ di chuyển, sự phối hợp nhuần nhuyễn của các thành viên đến từ Tổ liên gia an toàn PCCC đường Hoàng Văn Thụ (tổ 2, phường Ia Kring, TP. Pleiku) và Tổ liên gia PCCC số 2 (tổ 1, thị trấn Chư Sê) đã vượt lên dẫn trước. Kết quả, Tổ liên gia an toàn PCCC đường Trần Phú ở vị trí thứ 3 trong phần thi thực hành.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho Tổ liên gia PCCC đường Hoàng Văn Thụ, giải nhì toàn đoàn cho Tổ liên gia an toàn PCCC tổ dân phố 12 và Tổ liên gia an toàn PCCC số 2 đạt giải ba. Ông Phạm Văn Hoa-Đội trưởng đội thi Tổ liên gia an toàn PCCC đường Hoàng Văn Thụ-cho hay: “Dù độ tuổi các thành viên trong đội không đồng đều nhưng chúng tôi rất nỗ lực thi đấu. Kết quả cao của đội tại hội thi đã phản ánh điều này”.

Nhận xét về chất lượng chuyên môn hội thi, Trung tá Ksor H’Bơ Khắp cho biết: Kết quả hội thi cho thấy, việc tập luyện kỹ năng PCCC và cứu nạn, cứu hộ cũng như xử lý các tình huống cháy, sự cố của các đội thi khá đồng đều, không có sự chênh lệch quá lớn giữa các địa phương.

Qua đó, khẳng định rằng, lực lượng PCCC tại chỗ ở các địa phương, khu dân cư trên địa bàn tỉnh ngày càng được củng cố và phát triển. Các địa phương cũng đã có sự quan tâm cấp kinh phí, tổ chức luyện tập bài bản để các đội đạt được kết quả tốt trong hội thi.