Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy góp phần nâng cao ý thức người dân

(GLO)- Mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” trên địa bàn thị trấn Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC).

Tháng 8-2022, Công an thị trấn Chư Sê đề xuất UBND thị trấn thành lập mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại tổ dân phố 10. Đây là địa bàn có số lượng lớn doanh nghiệp hoạt động sản xuất, hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ… nên nguy cơ rất cao xảy ra cháy, nổ tại khu dân cư, nhà ở, cơ sở sản xuất kinh doanh liền kề.

Mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại tổ dân phố 10 thực hiện theo phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ) về công tác PCCC. Trong tổ liên gia, mỗi thành viên đều được trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy xách tay. Đồng thời, các thành viên ký cam kết đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC.

Ông Trần Sỹ Đại-Tổ trưởng Tổ liên gia an toàn PCCC tổ dân phố 10-chia sẻ: “Khi UBND thị trấn triển khai mô hình, tôi thấy đây là mô hình hiệu quả, thiết thực đối với khu vực có hoạt động mua bán, sản xuất quy mô lớn. Từ đó, tôi đã vận động 12 hộ dân có nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh cùng tham gia mô hình. Hầu hết các hộ đều đồng tình và ủng hộ rất cao. Khi tham gia mô hình, ngoài việc cam kết đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC, các thành viên trong tổ liên gia còn được lực lượng Công an tập huấn, tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về PCCC”.

Dẫn chúng tôi tham quan hệ thống PCCC, anh Lê Tấn Bảo-Quản lý nhà hàng, karaoke Victoria (tổ dân phố 10) cho biết: “Cơ sở có tổng cộng 4 tầng, trong đó, 3 tầng phục vụ việc kinh doanh karaoke và 1 tầng kinh doanh nhà hàng. Mỗi ngày, cơ sở thường đón một lượng khách lớn nên luôn tiềm ẩn nguy cơ chập điện gây cháy, nổ. Vì vậy, việc cơ sở tham gia Tổ liên gia an toàn PCCC là quan trọng nhằm bảo đảm an toàn cho khách hàng.

Thông qua các buổi tập huấn, chúng tôi ý thức được trách nhiệm trong công tác PCCC. Hiện nay, cơ sở đã trang bị đầy đủ hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, các thiết bị chữa cháy và sắp xếp đảm bảo an toàn về cháy, nổ. Đồng thời, tôi còn nắm vững các kỹ năng cơ bản xử lý khi xảy ra cháy, nổ để góp phần hạn chế tối đa thiệt hại gây ra”.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Trúc-Chủ cửa hàng tạp hóa Trúc Khanh (tổ dân phố 10) cho hay: “Cửa hàng kinh doanh đa dạng các mặt hàng như thực phẩm, mỹ phẩm, đồ dùng sinh hoạt... Tôi nhận thức được đây là các mặt hàng dễ cháy và nếu xảy ra cháy thì rất nguy hiểm. Do vậy, công tác PCCC là hết sức cần thiết.

Khi thành lập mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại tổ dân phố 10, tôi đã đăng ký mua 4 bình chữa cháy xách tay và lắp đặt hệ thống ống nước chữa cháy.

Cùng với đó, tôi cũng thường xuyên kiểm tra hệ thống điện cẩn thận và không để các chất lỏng như xăng dầu tại cửa hàng. Đồng thời, tôi cũng được trang bị kiến thức, kỹ năng để sẵn sàng tham gia chữa cháy trên địa bàn”.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Minh Hoàng-Phó Chủ tịch UBND thị trấn Chư Sê-thông tin: Trên địa bàn thị trấn hiện có 2 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại tổ dân phố 2 và tổ dân phố 10. Đặc biệt, tại hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ liên gia an toàn PCCC toàn tỉnh năm 2024, tổ liên gia của tổ dân phố 10 đã xuất sắc giành giải nhất ở phần thi thực hành.

“Tổ liên gia an toàn PCCC là mô hình hiệu quả, thiết thực. Đến nay, người dân hiểu được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình đối với công tác PCCC. Nhờ đó, việc thực hiện các quy định về an toàn cháy, nổ trên địa bàn luôn được người dân tự ý chấp hành nghiêm.

Thời gian tới, UBND thị trấn sẽ chỉ đạo lực lượng Công an nghiên cứu, nhân rộng mô hình này ở tất cả các tổ dân phố còn lại nhằm hướng dẫn các hộ dân nắm được các kiến thức, kỹ năng và thực hiện hiệu quả công tác bảo đảm an toàn PCCC”-ông Hoàng thông tin thêm.