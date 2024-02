Chư Sê và Chư Prông thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2024

(GLO)- Ngày 22-2, Công an huyện Chư Păh, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Tiểu học thị trấn Phú Hòa tổ chức diễn tập phương án cháy chữa cháy trong trường học năm 2024.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lương Sơn (Công an tỉnh Hòa Bình) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nam thanh niên cho bạn nhậu mượn xe đi đón bạn gái gây tai nạn chết người.