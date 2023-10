Theo đó, Sở Giao thông-Vận tải đề nghị các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn đến toàn bộ lái xe, đơn vị vận tải đối chiếu với điều kiện, tiêu chí để lập và xác minh hồ sơ đăng ký tham dự nếu đủ điều kiện theo quy định.

Căn cứ tiêu chí, thể lệ của giải thưởng, các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô lập danh sách đăng ký tham gia và gửi hồ sơ xét giải thưởng “Vô lăng vàng” năm 2023 về Sở Giao thông-Vận tải trước ngày 20-10-2023.

Giải thưởng “Vô lăng vàng” năm 2023 do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phát động nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các đơn vị kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe trong việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, góp phần thực hiện mục tiêu giảm 5-10% tai nạn giao thông trong năm.

Đây cũng là dịp động viên, tôn vinh các lái xe, đơn vị kinh doanh vận tải có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; đồng thời tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh vận tải, đội ngũ lái xe đối với việc thực hiện Năm An toàn giao thông 2023 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Dự kiến, lễ trao giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 11 năm 2023 sẽ diễn ra vào tháng 12-2023 tại Hà Nội với giải thưởng “Vô lăng vàng” và giải "Văn hóa giao thông" dành cho cá nhân và tập thể đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa bằng ô tô.