Tin thế giới sáng 7-11: Ukraine tấn công căn cứ UAV Shahed của Nga, phá hủy 1.000 thiết bị

(GLO)- Ukraine tấn công căn cứ UAV Shahed của Nga, phá hủy 1.000 thiết bị; Israel không kích dữ dội vào Lebanon, nhắm vào Hezbollah; Cướp biển tấn công tàu dầu gần Somalia; Thái Lan quyết tuyên chiến với lừa đảo trực tuyến;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 7-11.

Ukraine tấn công căn cứ UAV Shahed của Nga

Ngày 6-11, Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận quân đội nước này đã tấn công một căn cứ máy bay không người lái (UAV) của Nga tại Donetsk.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho hay cuộc tấn công diễn ra vào tối 5-11 đã nhắm vào "một căn cứ lưu trữ, lắp ráp, và phóng UAV Shahed". Tướng Madyar, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống không người lái Ukraine, mô tả cuộc tấn công là kết quả từ "hoạt động trinh sát kéo dài suốt nhiều tháng”.

Ukraine tấn công sân bay Donaetsk tối ngày 5-11-2025. Video: pravda

Sân bay Donetsk từng là một trong những dự án phát triển hàng đầu của Ukraine. Trong những tháng gần đây, Nga đã biến nơi này thành bãi tập kết hậu cần cho UAV. Những số liệu chưa được xác nhận cho thấy, cuộc không kích của Ukraine có thể đã phá hủy 1.000 UAV Shahed, và hơn 1.500 đầu đạn của chúng.

Israel không kích dữ dội vào Lebanon, nhắm vào Hezbollah

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tối 6-11 thông báo không quân Israel không kích đánh phá hàng loạt cơ sở của Phong trào Hezbollah ở khu vực phía Nam Lebanon. Mục tiêu bị tấn công gồm có các cấu trúc quân sự và kho chứa vũ khí của Hezbollah ở 5 ngôi làng và thị trấn gồm Kfar Dounine, Zawtar al-Sharqiyah, Ayta al-Jabal, Taybeh, and Tayr Debba.

Lực lượng dân phòng đứng trên đống đổ nát tại một địa điểm bị hư hại sau các cuộc tấn công của Israel ở Tayr Debba, miền nam Lebanon ngày 6-11. Ảnh: Reuters

IDF khẳng định sự hiện diện của các cấu trúc quân sự và kho chứa vũ khí của Hezbollah ở Nam Lebanon, là hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn có hiệu lực tháng 11-2024 giữa Israel và Lebanon. Quân đội Israel cũng khẳng định đã thực hiện nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn cho dân thường Lebanon, bao gồm ban hành cảnh báo sơ tán đối với cư dân; sử dụng bom có độ chính xác cao và tiến hành công tác trinh sát, tình báo…

Không ngoài lo ngại của giới phân tích, quân đội Israel đang đặc biệt đẩy mạnh hoạt động tấn công vào quốc gia láng giềng Lebanon. Đây là lần thứ 2 trong nhiều tháng qua, quân đội Israel ban cảnh báo sơ tán đối với người dân Lebanon, trước khi tiến hành đòn tập kích quy mô lớn đánh phá các mục tiêu Hezbollah tại Lebanon.

Cướp biển tấn công tàu chở dầu gần Somalia

Tàu chở dầu Hellas Aphrodite. Ảnh minh họa: maltatoday

Một tàu chở dầu treo cờ Malta đã bị cướp biển tấn công ở ngoài khơi Somalia khi đang trong hành trình từ Ấn Độ đến Nam Phi. Nhóm cướp biển tiếp cận bằng xuồng cao tốc, khai hỏa súng máy và súng chống tăng trước khi đổ bộ lên con tàu có tên Hellas Aphrodite.

Công ty tư vấn an ninh hàng hải Ambrey cho biết nhóm cướp biển xuất phát từ một tàu cá treo cờ Iran dường như bị chiếm gần đây và sử dụng làm "tàu mẹ" để tiến hành các vụ cướp. 24 thành viên thủy thủ đoàn đã sơ tán đến "phòng an toàn", khu vực được gia cố đặc biệt để đối phó những cuộc tấn công. Tuy nhiên, tàu không có lực lượng an ninh vũ trang đi kèm.

Công ty Hy Lạp đang phối hợp với lực lượng nhiều nước để bảo vệ tàu và thủy thủ đoàn.

Thái Lan quyết tuyên chiến với lừa đảo trực tuyến, sẽ ứng dụng AI

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm 6-11 khẳng định quyết tâm của chính phủ nước này trong việc ngăn chặn và trấn áp tội phạm công nghệ, đặc biệt là các vụ lừa đảo trực tuyến.

15 cơ quan đã cùng ký biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác nhằm đề ra khuôn khổ chiến lược cho việc phối hợp giữa các cơ quan trong phòng ngừa và trấn áp tội phạm mạng, tập trung vào việc triệt phá các mạng lưới lừa đảo nhắm vào người dân Thái Lan.

Giới chức Thái Lan thể hiện quyết tâm trong cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến. Ảnh: Bangkok Post

Thủ tướng Anutin nêu 5 biện pháp chủ động chính gồm: Thực thi nghiêm pháp luật đối với thủ phạm và các đối tượng tiếp tay; chia sẻ tình báo và phối hợp điều tra giữa các cơ quan; tịch thu tài sản và làm gián đoạn tài chính của các mạng lưới tội phạm để ngăn rửa tiền qua Thái Lan; triển khai công nghệ tiên tiến và trí tuệ nhân tạo (AI) để truy vết dòng tiền và phát hiện hành vi phạm tội trước khi gây hại; nâng cao nhận thức cộng đồng và khuyến khích người dân chủ động tham gia chống tội phạm mạng.

Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu ngăn ông Donald Trump tự ý tấn công Venezuela

Tàu khu trục Mỹ USS Gravely cập cảng Trinidad và Tobago giáp Venezuela, ngày 26-10. Ảnh AP

Thượng viện Mỹ dự kiến sẽ bỏ phiếu để ngăn Tổng thống Donald Trump tấn công Venezuela mà không có sự cho phép của Quốc hội. Thượng viện Mỹ dự kiến sẽ có phiên bỏ phiếu vào tối 6-11 (theo giờ Mỹ) để thông qua nghị quyết về quyền lực chiến tranh. Nghị quyết nay do 2 nghị sỹ Dân chủ và 1 nghị sỹ Cộng hoà cùng bảo trợ.

Hơn 1 tháng qua, Mỹ đã không kích các thuyền ngoài khơi bờ biển Venezuela, đưa tàu sân bay hạt nhân và các tiêm kích áp sát quốc gia Nam Mỹ này khiến gia tăng lo ngại ông Trump sẽ tấn công lãnh thổ Venezuela. Bên cạnh đó, Tổng thống Donald Trump còn công khai tuyên bố, có khả năng tổ chức các đợt tấn công trên bộ và đã cho phép CIA hoạt động bí mật tại Venezuela. Tuy nhiên, tuần trước, ông Trump cho biết ông chưa đưa ra quyết định về các cuộc tấn công ở Venezuela.