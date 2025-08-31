Danh mục
Tìm chủ sở hữu mô tô BKS 28S3-3543 liên quan đến vi phạm quy định tham gia giao thông

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) vừa có Thông báo về việc tìm chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp của phương tiện liên quan đến việc vi phạm quy định về tham gia giao thông.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” xảy ra ngày 10-6-2025 tại đường nội thôn thuộc thôn Bi Gia, xã Pờ Tó, huyện Ia Pa (nay là thôn Bi Gia, xã Pờ Tó).

Quá trình điều tra có liên quan đến 2 phương tiện: Mô tô BKS 28S3-3543, nhãn hiệu chưa xác định, số loại 110T, màu sơn đỏ-đen, số máy VDGZS152FMHZ00001158; số khung RNDWCH1ND61L1158 và xe máy kéo nông nghiệp kéo theo thùng xe kích thước (2,23x1, 7x0,5m) nhãn hiệu MITSUBISHI D3200; màu sơn xanh; số máy 4DQ32235; số khung M7410198.

Để phục vụ cho công tác xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông báo đến Công an các đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân biết để phối hợp truy tìm hoặc cung cấp thông tin liên quan về nguồn gốc mô tô trên để làm việc.

Sau 1 tháng kể từ ngày ra thông báo và niêm yết công khai, nếu chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp không đến giải quyết và các đơn vị liên quan không có thông tin trao đổi về phương tiện nêu trên thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành các thủ tục xử lý phương tiện theo quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc, khiếu nại về sau sẽ không được giải quyết.

Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp đồng chí Bạch Như Lộc-Điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai (Địa chỉ: Số 98 Trần Quốc Toản, phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) hoặc theo số điện thoại: 097.367.0509.

