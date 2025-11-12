Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tích cực điều trị cho nạn nhân sống sót trong vụ hỏa hoạn ở Đức Cơ

(GLO)- Vụ cháy xảy ra giữa đêm khi những người trong căn nhà ở Đức Cơ đang ngủ say đã khiến 1 người tử vong và 1 người bị thương. Các y, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đang tích cực điều trị cho nạn nhân còn sống sót trong vụ hỏa hoạn thương tâm này.

Được biết, vụ cháy xảy ra tại căn nhà nằm trên đường Trần Hưng Đạo, tổ 4, xã Đức Cơ khiến bà H.T.C. (SN 1963) tử vong và con gái là chị H.T.T. bị thương. Chị T. hiện đang được điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương-Bỏng của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đang tích cực điều trị cho chị T. Ảnh: Văn Ngọc

Theo bác sĩ CKII Dương Ngọc Sơn-Trưởng khoa Ngoại chấn thương-Bỏng: Sức khỏe của chị T. đang có tiến triển tích cực khi các dấu hiệu sinh tồn ổn. Bước đầu qua thăm khám xác định bệnh nhân bị bỏng do lửa ở vùng mông, lưng với các mức độ khác nhau, trong đó mức độ I+II khoảng 10%. Ngoài ra, chị T. cũng bị khó thở do đã hít phải khí độc phát ra từ vụ hỏa hoạn nên hiện tại đang được hỗ trợ thở oxy thải độc.

“Chúng tôi đã xử lý cho bệnh nhân chống sốc, giảm đau, kháng sinh và sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng hô hấp, chăm sóc các vết bỏng. Rất may là sinh hiệu đang tạm thời ổn. Bệnh nhân sẽ được chuyển đến khu vực điều trị riêng biệt đảm bảo khử trùng, không lây nhiễm để chữa trị vết bỏng một cách tốt nhất”-bác sĩ Sơn thông tin.

Trong sáng 12-11, lãnh đạo UBND xã Đức Cơ cũng đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình số tiền 20 triệu đồng nhằm san sẻ nỗi đau mất mát. Theo ông Trịnh Quốc Thọ-Phó Chủ tịch UBND xã Đức Cơ, ngay sau khi nhận được tin báo vào lúc 0 giờ 30 phút cùng ngày, lãnh đạo UBND xã đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng chữa cháy và tham gia công tác cứu nạn.

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội trong đêm. Clip: Hoàng Văn

Ban đầu xác định khi ngọn lửa bùng phát có 3 người đang ở trong căn nhà là ông H.V.H. (SN 1959)-chủ nhà cùng vợ là bà C. và con gái là chị T. Rất may ông H. đã kịp thời thoát ra trong khi bà C. và chị T. bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh ở tầng 2 của ngôi nhà.

Ông Thọ cho hay: “Xác định có người còn mắc kẹt trong căn nhà khi lửa đang bốc dữ dội, khói dày đặc nghi ngút có thể ảnh hưởng nguy cấp đến tính mạng nên các lực lượng cứu nạn đã phải phá cửa sổ đưa 2 nạn nhân ra ngoài. Đáng tiếc bà C. đã không qua khỏi, một phần trước đó cũng đã bị chấn thương ở tay đang bó bột nên phản ứng chậm”.

Không những vậy, căn nhà của gia đình ông H. nằm ở khu dân cư. Do đó, lực lượng chức năng đã khẩn trương khoanh vùng đám cháy làm tránh lây lan sang các khu vực lân cận.

Được biết, vụ cháy xảy ra tại căn nhà có diện tích khoảng 150 m2. Trong đó, diện tích nhà ở khoảng 125 m2, 25 m2 còn lại được chủ nhà cho thuê để kinh doanh hàng tạp hóa, văn phòng phẩm. Bước đầu thống kê vụ cháy đã thiêu rụi nhiều hàng hóa tại khu vực sạp hàng và 3 chiếc xe máy của gia đình ông H.

UBND xã Đức Cơ đang tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng khắc phục hậu quả, kêu gọi các nhà hảo tâm, doanh nghiệp ủng hộ vật chất, kinh phí hỗ trợ gia đình.

Vụ cháy nghi do chập hệ thống điện trong căn nhà. Ảnh: Hoàng Văn

Theo nguồn tin của phóng viên, bước đầu xác định vụ cháy xuất phát từ chập hệ thống điện. Nhân chứng của vụ việc vẫn chưa hết bàng hoàng khi vụ cháy đã khiến người thân trong gia đình mất đi.

Ông H.-chồng bà C., thất thần: “Tôi đang ngủ thì bỗng cảm thấy khó thở và hơi nóng phả vào mới biết là cháy nên vội vã nắm lấy cái khăn trùm lên người rồi chạy ra ngoài. Lúc ấy không thấy vợ và con đâu, nhưng lửa đã bốc cao, không thể chạy vào trong được. Sau đó tôi mới hô hoán, cùng bà con xung quanh và lực lượng Công an phá cửa xông vào đưa được vợ con ra ngoài”.

Được biết, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh) và các đơn vị liên quan điều tra làm rõ.

