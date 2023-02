Thừa Thiên-Huế: Bắt kẻ thuê xe Porsche mang đi cầm cố tiền tỉ

Ngày 3.2, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam Lê Quang Vũ (40 tuổi, trú tại số 1 Chu Văn An, P.Phú Hội, TP.Huế), người mang xe thuê đi cầm cố, để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn.

Theo hồ sơ vụ án, trước đó, ngày 20.12.2021 Lê Quang Vũ thuê ô tô hiệu Porsche BS 75A - 0115.55 của anh Nguyễn Hoàng S. (33 tuổi, trú tại P.Thuận Hòa, TP.Huế) để làm phương tiện đi lại.

Ngày 21.12.2021, Vũ đưa xe này đến cầm cố tại cửa hàng cầm đồ do anh H. (ở P.Tây Lộc, TP.Huế) làm chủ, lấy 4 tỉ đồng. Sau khi cầm được xe, Vũ dùng số tiền này để trả nợ và tiêu xài.

Trước đó, cùng tháng 12.2021, Công an TX.Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) khởi tố bị can, bắt tạm giam 1 bị can thuê ô tô mang đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài. Bị can bị khởi tố là Trần Duy Pháp (43 tuổi, trú TP.Đông Hà, Quảng Trị).

Cụ thể, để có tiền tiêu xài và trả nợ, Pháp đến gara ô tô ở P.Tứ Hạ, TX.Hương Trà (Thừa Thiên - Huế) thuê ô tô hiệu Mazda3, sau đó lái xe đến cửa hàng dịch vụ thuê xe và mua bán ô tô cũ tại TX.Quảng Trị (Quảng Trị). Tại đây, Pháp nói dối xe này của người nhà rồi cầm lấy 100 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ bị hại, Công an TX.Hương Trà đã nhanh chóng bắt giữ nghi phạm, làm rõ vụ việc.