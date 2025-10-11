Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại phố Kim Hoa (TP. Hà Nội)

(GLO)- Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy tại phố Kim Hoa (TP. Hà Nội) làm chết 5 người trong một gia đình.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội về vụ cháy nhà dân tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP. Hà Nội.

Hiện trường khu vực xảy ra cháy tại tầng 1 của ngôi nhà. Ảnh nguồn VGP

Nội dung Công điện nêu rõ: Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 11-10-2025, xảy ra vụ cháy nhà dân tại số nhà 9, hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 phố Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 5 người trong một gia đình.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo: UBND TP. Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất hỗ trợ gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; tập trung kiểm tra, khắc phục các điều kiện đảm bảo an toàn cháy, nổ; chủ động phương án phòng-chống cháy, nổ trên địa bàn.