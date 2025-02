Pleiku: Kịp thời dập tắt vụ cháy nhà dân trong đêm

Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn 1 xe ô tô Ford Transit.Ảnh: V.Q

Theo đó, vào khoảng 21 giờ 45 phút ngày 13-2, Công an xã Biển Hồ nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra cháy tại nhà anh Nguyễn Ngọc Phụng (SN 1973, trú tại hẻm 230 đường Tôn Đức Thắng, làng Ia Nueng, xã Biển Hồ).

Ngay sau đó, Công an xã Biển Hồ phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh), khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy, đội dân phòng xuống hiện trường triển khai biện pháp dập tắt đám cháy. Đến 22 giờ 40 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tài sản bị thiệt hại trong vụ cháy gồm: 1 xe ô tô Ford Transit, 1 xe máy nhãn hiệu Yamaha Sirus và một số vật dụng gia đình. Rất may tại thời điểm xảy ra cháy trong nhà có 4 người, nhưng đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức phòng ngừa cháy nổ. Đặc biệt, không nên để vật dụng cản trở lối thoát nạn và cần mở thêm lối thoát nạn thứ 2 trong khu vực nhà để đảm bảo an toàn.