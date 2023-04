Nhiều dấu vết trên ôtô của giám đốc khi bỏ trốn

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm xong hiện trường, nơi phát hiện xe ôtô Ford biển số 61C – 450.00 của nghi phạm Yang Zhong Wu (Giám đốc công ty TNHH V.N., 47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), tại lô cao su ở phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, xe ô tô giấu sâu trong lô cao su, điểm này rậm rạp, giáp ranh với huyện Bắc Tân Uyên.

Lối dẫn vào hiện trường là đoạn đường vắng người qua lại, nghi phạm lái ô tô đi vào đường mòn và đậu sâu trong lô cao su nằm cách đường lớn khoảng 600m. Tính từ hiện trường vụ án mạng đến nơi nghi phạm cất giấu ôtô cách nhau hơn 10 km.

Qua công tác khám nghiệm, bước đầu, lực lượng chức phát hiện, thu giữ dấu vân tay, vết máu ở nhiều vị trí khác nhau trên ôtô.

Tại vị trí nắp gập của thùng ôtô dính nhiều vết máu, bên trong thùng chứa một số đồ đạc cá nhân.

Tại vị trí cabin, phát hiện bên hông trái của ghế lái và cần số còn bám dính vết máu, lực lượng chức năng lấy mẫu dấu vân tay trên vô lăng, kiểm tra dấu vết chìa khóa ôtô.

Lực lượng chức năng thu giữ gương tích hợp camera hành trình. Toàn bộ quá trình khám nghiệm đều được lực lượng chức năng kiểm tra kĩ lưỡng, thu thập dấu vết, chứng cứ và chụp hình lại.

28 giờ truy tìm giám đốc bỏ trốn sau án mạng kinh hoàng

Khoảng 17h ngày 29.3, nhân viên Công ty TNHH Vinh Nhuận bàng hoàng phát hiện chị L.T.M tử vong trong nhà vệ sinh của công ty. Thời điểm này, nhân viên cũng thấy giám đốc Yang Zhong Wu nhanh chóng lên xe Ford biển số 61C – 450.00 rời khỏi công ty nên trình báo cơ quan công an.

Công an lập tức vào khám nghiệm điều tra, qua camera phát hiện vào thời điểm trên, hai bên xảy ra cãi vã. Trong lúc bực tức, Yang Zhong Wu đã sử dụng dao gọt hoa quả để tấn công chị L.T.M khiến nạn nhân tử vong.

Công an thị xã Tân Uyên cho biết, sau khi vụ án mạng xảy ra, lực lượng Công an thị xã Tân Uyên đã tích cực, khẩn trương phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương nhanh chóng truy bắt đối tượng. Công an đã thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ kết hợp tuyên truyền vận động người dân tố giác tội phạm, vận động gia đình kêu gọi đối tượng ra đầu thú.

Công an bắt được đối tượng sau 28 giờ truy tìm.

Khoảng 4 giờ sau khi xảy ra án mạng, công an công bố hình ảnh nghi phạm và chiếc xe để quần chúng phát hiện thông tin.

Công an thị xã Tân Uyên phối hợp chặt chẽ với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương cung cấp thông tin đối tượng liên quan vụ án giết người trên cho Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai và Công an thành phố Pleiku phối hợp bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn trên địa bàn phường Phù Đổng.

Công an tỉnh Gia Lai đã lấy lời khai ban đầu và bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Bình Dương. Đến sáng ngày 1.4, nghi phạm được di lý về tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng này.