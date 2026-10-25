(GLO)- Chiều 25-10, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai Phạm Văn Nam thông tin về kết quả kiểm tra, xác minh phản ánh, kiến nghị liên quan đến công tác sắp xếp, bố trí nhân sự tại các cơ sở giáo dục sau sáp nhập trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở GD&ĐT đã thành lập Tổ công tác kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh, kiến nghị về việc lựa chọn, bố trí hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và nhân viên kế toán tại các cơ sở giáo dục sau sáp nhập trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam.

Chiều 25-10, Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin kết quả xác minh việc bố trí nhân sự trường học ở phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Hồ Điểm

Theo kết quả kiểm tra, phường Quy Nhơn Nam đã sắp xếp từ 13 cơ sở giáo dục còn 6 cơ sở; số cán bộ quản lý giảm từ 34 người xuống còn 19 người; nhân viên kế toán giảm từ 13 người xuống còn 8 người.

Sở GD&ĐT xác định: Việc lựa chọn hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn theo hướng dẫn của UBND tỉnh. Việc bố trí phó hiệu trưởng tại Trường Mầm non Nguyễn Văn Cừ, Trường Tiểu học Ngô Mây và nhân viên kế toán tại 3 trường gồm Trường Mầm non Nguyễn Văn Cừ, Trường THCS Quang Trung, Trường THCS Ngô Mây thực hiện đúng hướng dẫn.

Đối với việc bố trí phó hiệu trưởng tại các trường còn lại, kết quả kiểm tra cho thấy: UBND phường Quy Nhơn Nam đã áp dụng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm viên chức quản lý quy định tại Điều 29 Nghị định số 259/2026/NĐ-CP ngày 30-6-2026 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức để không bố trí 5 hiệu trưởng trước sắp xếp giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại Trường Tiểu học Kim Đồng, Trường THCS Quang Trung và Trường THCS Ngô Mây sau sắp xếp. Sở GD&ĐT xác định việc này chưa đúng định hướng tại khoản 1 Mục III Công văn số 10275/UBND-NC của UBND tỉnh.

Ngày 24-10, UBND phường đã làm việc với bà Hồ Thị Hồng Tâm và ông Nguyễn An Vinh. Đây là 2 trong số 5 hiệu trưởng trước sắp xếp chưa được bố trí giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại trường mới. Qua làm việc, cả 2 có nguyện vọng không giữ chức vụ phó hiệu trưởng, thống nhất bố trí làm giáo viên.

Sở GD&ĐT xác định việc bố trí 2 nhân viên kế toán/trường tại Trường Tiểu học Kim Đồng và Trường Tiểu học Ngô Mây sau sắp xếp là chưa đúng quy định. Theo đó, mỗi cơ sở giáo dục mới được bố trí 1 nhân viên kế toán.

Ngày 24-10, UBND phường đã ban hành các quyết định điều chỉnh việc bố trí nhân sự tại 2 trường. Theo đó, bà Nguyễn Thu Hiền thực hiện nhiệm vụ kế toán, bà Nguyễn Thị Bích Mai thực hiện nhiệm vụ tư vấn học sinh tại Trường Tiểu học Kim Đồng; ông Ngô Văn Hữu thực hiện nhiệm vụ kế toán, bà Trương Thị Trúc Linh thực hiện nhiệm vụ tư vấn học sinh tại Trường Tiểu học Ngô Mây. Việc điều chỉnh bảo đảm mỗi trường có 1 nhân viên kế toán theo quy định.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở GD&ĐT đề nghị UBND phường Quy Nhơn Nam tổ chức rà soát, điều chỉnh phương án nhân sự và bố trí 3 hiệu trưởng trước sắp xếp giữ chức vụ phó hiệu trưởng tại các trường sau sắp xếp theo đúng định hướng tại khoản 1, khoản 2 Mục III Công văn số 10275/UBND-NC, trừ trường hợp viên chức có đơn tự nguyện xin thôi giữ chức vụ quản lý. Ba trường hợp gồm: bà Mạc Hoàn Tố Quyên - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ trước sắp xếp; bà Cao Thị Hồng Nghĩa - Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung trước sắp xếp; bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây trước sắp xếp.

Đồng thời, Sở GD&ĐT đề nghị UBND phường tổ chức kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan thuộc UBND phường để xảy ra thiếu sót, khuyết điểm trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện việc sắp xếp, bố trí nhà giáo giữ chức vụ quản lý và nhân viên kế toán tại các cơ sở giáo dục sau sáp nhập; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với cá nhân vi phạm (nếu có).

UBND phường Quy Nhơn Nam có trách nhiệm thông tin, trả lời kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân theo quy định; báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở GD&ĐT và Sở Nội vụ) trước ngày 31-10-2026.