Rà soát, điều chỉnh Đề án nâng cấp, mở rộng và phát triển Trường Đại học Quang Trung

(GLO)- Chiều 14-10, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã có buổi làm việc với Ngân hàng TMCP Nam Á về Đề án nâng cấp, mở rộng và phát triển Trường Đại học Quang Trung giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bên phải) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Dung

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Ngân hàng TMCP Nam Á thông tin: Sau 20 năm hình thành và phát triển, Trường Đại học Quang Trung hiện có 22 phòng thí nghiệm, phòng thực hành và xưởng thực hành. Đặc biệt, trường có phòng thực hành lượng tử, phòng Lab B304, hệ thống nhà lưới và phòng thí nghiệm nuôi cấy mô.

Theo Đề án, trên cơ sở rà soát toàn diện, nhà trường xác định, khuôn viên hiện hữu được tái cấu trúc thành khu lõi đào tạo - nghiên cứu - công nghệ. Trường ưu tiên khai thác tối đa diện tích đã được cấp quyền sử dụng (khoảng 8,17 ha) bằng nguồn lực của mình, theo chiều cao và theo hướng giải phóng tầng trệt, để bố trí giảng đường, hệ thống phòng thí nghiệm, thư viện, khu chuyên gia, không gian khởi nghiệp và quần thể QEC - QCC - AIC.

3 nhu cầu cần không gian thực địa hoặc không gian ngoài khu lõi gồm: hệ sinh thái QTU-RISE; khu Living Lab (đô thị đại học thông minh thu nhỏ); hệ thống lưu trú cho sinh viên, chuyên gia về lâu dài.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trần Dung

Lộ trình triển khai đề án bao gồm: xây dựng Đề án và trình UBND tỉnh xem xét, khai giảng lớp nhân tài lượng tử (quý IV/2026); thành lập QTU-RISE và bộ phận chuyển giao công nghệ, ban hành Quy chế quản lý tài sản trí tuệ… (giai đoạn 2026-2027); hoàn thiện thủ tục đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, triển khai giai đoạn 1 hạ tầng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu, khởi động Living Lab (giai đoạn 2027-2028); đưa hợp phần giai đoạn 1 vào vận hành, đạt văn bản bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đầu tiên, thành lập doanh nghiệp khởi nguồn đầu tiên (giai đoạn 2028-2030); mở rộng theo kết quả đánh giá, triển khai giai đoạn 2 chương trình lượng tử khi đủ điều kiện chuyển giai đoạn (giai đoạn 2031-2035).

Hội đồng Trường Đại học Quang Trung kiến nghị UBND tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương bố trí bổ sung khoảng 9,22 ha đất (dự kiến tại phường Quy Nhơn Bắc) cho Hệ sinh thái QTU-RISE, Living Lab và khu ký túc xá sinh viên.

Đồng thời, hỗ trợ cơ chế đào tạo nhân tài lượng tử; tạo điều kiện để nhà trường tham gia tuyển chọn, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trong lĩnh vực AI, công nghệ sinh học, nông nghiệp thông minh; phân công cơ quan chuyên môn đồng hành, hướng dẫn và giám sát theo cơ chế ổn định, dài hạn.

Đại diện Ngân hàng TMCP Nam Á báo cáo về Đề án nâng cấp, mở rộng và phát triển Trường Đại học Quang Trung. Ảnh: Trần Dung

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn ghi nhận các nội dung trọng tâm trong Đề án nâng cấp, mở rộng và phát triển Trường Đại học Quang Trung giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Để Đề án triển khai đúng lộ trình, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị lập đề án tiếp tục rà soát, chỉnh sửa để đảm bảo tính khả thi và đúng lộ trình; đồng thời, giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành liên quan tích cực phối hợp, tạo điều kiện hỗ trợ tối đa để hoàn thiện Đề án.