Học sinh trường THPT Quốc học Quy Nhơn tham gia phiên tòa giả định “Vi phạm quy định về an toàn giao thông”

(GLO)- Chiều 7-11, hơn 600 học sinh Trường THPT Quốc học Quy Nhơn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) được tham gia phiên tòa giả định vụ án “Vi phạm quy định về an toàn giao thông” và “Giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông đường bộ”.

Quang cảnh phiên tòa giả định. Ảnh: Minh Nhật

Phiên tòa giả định do Đoàn phường Quy Nhơn phối hợp cùng Phân đoàn Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) tổ chức.

Trình tự và thủ tục xét xử của phiên tòa giả định được tái hiện theo quy định của pháp luật, giúp học sinh có cái nhìn trực quan về hoạt động xét xử cũng như hậu quả của những hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Phiên tòa giả định “Vi phạm quy định về an toàn giao thông” được tổ chức tại Trường THPT Quốc học Quy Nhơn. Ảnh: Minh Nhật

Theo nội dung vụ án giả định: Do trời mưa, quãng đường từ nhà đến trường xa nên Trần Anh Tuấn giao xe mô tô biển kiểm soát 77A1-154.12 cho con gái là Trần Ngọc Dung sử dụng để đi học, dù biết Dung chưa có giấy phép lái xe theo quy định.

Khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, khi điều khiển xe lưu thông trên đường Hùng Vương theo hướng Tây - Đông, đến đoạn trước nhà số 123 Hùng Vương (phường Quy Nhơn Bắc), do thiếu chú ý quan sát, Dung không phát hiện bà Đỗ Thị Huệ (SN 1962, trú tại phường Quy Nhơn Đông) đang đi bộ cùng chiều phía trước, bên phải đường. Phần đầu xe mô tô do Dung điều khiển đã va chạm vào phía sau bà Huệ, khiến nạn nhân bị thương và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai cấp cứu. Tuy nhiên, đến sáng 25-5, bà Huệ được đưa về nhà và tử vong.

Theo kết luận của Trung tâm Pháp y tỉnh Gia Lai ngày 9-6-2026, nguyên nhân tử vong của bà Huệ là do chấn thương sọ não, chảy máu nội sọ chèn ép não và đa chấn thương, điều trị không hồi phục.

Tại phiên tòa giả định, các bị cáo bị truy tố về tội danh: Trần Ngọc Dung về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Trần Anh Tuấn về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Học sinh Trường THPT Quốc học Quy Nhơn trả lời câu hỏi liên quan đến an toàn giao thông đường bộ. Ảnh: Minh Nhật

Dịp này, cán bộ Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội còn tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng cần thiết để tham gia giao thông an toàn.