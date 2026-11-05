Vi phạm giao thông lần đầu có thể chỉ bị nhắc nhở: Những trường hợp nào vẫn phải xử phạt?

(GLO)- Đề xuất vi phạm giao thông lần đầu có thể được nhắc nhở, lần tiếp theo cảnh cáo và tái phạm nhiều lần bị phạt nặng đang thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, không phải mọi hành vi vi phạm đều đương nhiên được miễn xử phạt.

Tại phiên thảo luận về Dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) ngày 4-11, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết, cơ quan soạn thảo sẽ nghiên cứu cơ chế xử lý vi phạm giao thông theo hướng phân biệt người vi phạm lần đầu với trường hợp tái phạm nhiều lần.

Bộ Công an đề xuất vi phạm giao thông lần đầu có thể được nhắc nhở, lần tiếp theo cảnh cáo và tái phạm nhiều lần bị phạt nặng. Ảnh minh họa: VGP News

Theo đó, Bộ Công an dự kiến tham mưu Chính phủ quy định theo hướng có thể nhắc nhở đối với trường hợp vi phạm lần đầu, cảnh cáo ở lần tiếp theo và áp dụng mức xử phạt cao nhất đối với những trường hợp vi phạm nhiều lần.

Thông tin được Bộ trưởng đưa ra trong bối cảnh Bộ Công an đang triển khai Đề án Trung tâm dữ liệu quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông trên phạm vi toàn quốc.

Khi hệ thống đi vào hoạt động, dữ liệu sẽ giúp cơ quan chức năng xác định số lần vi phạm, tính chất hành vi, qua đó phân biệt trường hợp vô ý, cố ý hoặc liên tục tái phạm.

Bộ trưởng Lương Tam Quang dẫn thực tế có những phương tiện vi phạm tốc độ, chở quá tải hàng chục, thậm chí hàng trăm lần trong 1 tháng. Việc xử lý dựa trên dữ liệu sẽ giúp tăng tính minh bạch, bảo đảm người vi phạm nhiều lần phải chịu chế tài tương xứng.

Theo Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, việc xử phạt được căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm và các tình tiết liên quan. Việc 1 người vi phạm lần đầu không mặc nhiên trở thành căn cứ để miễn phạt.

Đặc biệt, những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn như điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có nồng độ cồn hoặc chất ma túy, vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ, đi ngược chiều, đi vào đường cao tốc trái quy định, không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông... vẫn thuộc diện xử phạt theo quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, Điều 22 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định hình thức cảnh cáo có thể được áp dụng đối với hành vi vi phạm không nghiêm trọng, có tình tiết giảm nhẹ và thuộc trường hợp pháp luật quy định áp dụng cảnh cáo. Vì vậy, cảnh cáo cũng không đồng nghĩa với việc cứ vi phạm lần đầu là được miễn tiền phạt.