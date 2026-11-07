Vụ Shark Thủy sắp xét xử: Hơn 10.000 bị hại cần chuẩn bị giấy tờ gì để đòi quyền lợi?

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 14-12, liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 10.123 người với tổng số tiền hơn 8.459 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến năm 2023, Nguyễn Ngọc Thủy bị cáo buộc chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ, số lượng cổ phần của Egroup, sau đó sử dụng pháp nhân Công ty Egame để chào bán cổ phần cho các nhà đầu tư. Người mua được cam kết về lợi nhuận và khả năng mua lại cổ phần với giá cao hơn.

Shark Thủy bị tòa án đưa ra xét xử về 2 tội danh trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 8.400 tỷ đồng. Ảnh: Egroup/TTO

Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định hoạt động huy động vốn có nhiều thông tin gian dối. Từ năm 2021, tiền của nhà đầu tư sau chủ yếu được sử dụng để trả cho nhà đầu tư trước, đồng thời phục vụ các mục đích khác, không đúng với phương án huy động vốn. Số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt được xác định hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại.

Ngày 22-9-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành thông báo kết thúc điều tra bổ sung vụ án, đồng thời gửi thông báo đến các bị hại, đương sự và người có quyền, nghĩa vụ liên quan.

Theo quy định tố tụng, người bị hại có quyền đưa ra chứng cứ, tài liệu, đồ vật; trình bày ý kiến, đề nghị mức bồi thường thiệt hại và yêu cầu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp. Vì vậy, việc chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, có căn cứ chứng minh là rất quan trọng.

Để có căn cứ xác định chính xác thiệt hại, người bị hại nên tập hợp đầy đủ các tài liệu liên quan đến quá trình đầu tư. Trong đó, quan trọng nhất là hợp đồng mua bán, chuyển nhượng cổ phần, thỏa thuận đầu tư, giấy xác nhận sở hữu cổ phần và các văn bản liên quan đến giao dịch với Egroup, Egame.

Bên cạnh đó, cần chuẩn bị chứng từ chuyển tiền như sao kê ngân hàng, giấy nộp tiền, ủy nhiệm chi, phiếu thu, biên lai hoặc các tài liệu chứng minh việc giao tiền cho doanh nghiệp, cá nhân liên quan.

Người bị hại cũng cần lưu giữ những giấy tờ thể hiện số tiền đã được hoàn trả, tiền lãi hoặc các khoản thanh toán đã nhận; tin nhắn, email, văn bản trao đổi, cam kết mua lại cổ phần và tài liệu xác nhận công nợ (nếu có).

Các giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, thông tin liên hệ và địa chỉ hiện tại cũng cần được chuẩn bị để phục vụ việc đối chiếu, xác minh. Người bị hại nên lập bảng kê riêng, ghi rõ từng lần đầu tư, số tiền đã chuyển, số tiền đã nhận lại và khoản tiền còn bị thiệt hại. Tài liệu nên được sắp xếp theo trình tự thời gian, giữ bản gốc và chuẩn bị bản sao để xuất trình khi được yêu cầu.

Đặc biệt, người bị hại cần theo dõi thông báo, giấy triệu tập của Tòa án nhân dân TP. Hà Nội, thực hiện đúng hướng dẫn về thời gian, địa điểm và thủ tục tham gia phiên tòa. Trường hợp không thể trực tiếp có mặt, cần liên hệ Tòa án để được hướng dẫn thực hiện quyền tố tụng phù hợp.