Yêu cầu hoàn thành nghĩa vụ thi hành án đối với Công ty Thuận Nghĩa trước ngày 15-11

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 13331/UBND-NC yêu cầu 3 đơn vị liên quan hoàn thành dứt điểm nghĩa vụ thi hành án đối với Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai trước ngày 15-11-2026.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu UBND xã Chư Sê, UBND xã Ia Ko và Ban Quản lý Chư Sê nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc chưa hoàn thành nghĩa vụ thi hành án trong quý III/2026 theo chỉ đạo của tỉnh.

Ông Nguyễn Nhiều - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai xác nhận đến thời điểm này vẫn chưa nhận được khoản tiền trả nợ từ 3 cơ quan, đơn vị. Ảnh: Minh Phương

Các địa phương, đơn vị phải khẩn trương rà soát, cân đối và bố trí các nguồn kinh phí hợp pháp để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo các bản án, quyết định thi hành án đã có hiệu lực pháp luật.

Trong đó, bao gồm tiền phải thanh toán cho doanh nghiệp, án phí và các khoản phải thi hành khác; không để tiếp tục kéo dài, phát sinh thêm lãi chậm thi hành án.

Trường hợp không đủ khả năng tài chính, các đơn vị phải hoàn thiện hồ sơ đề nghị bảo đảm tài chính nếu đủ điều kiện theo quy định, gửi Sở Tài chính hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Việc lập hồ sơ không được lấy làm lý do để tiếp tục chậm thi hành án. Riêng UBND xã Chư Sê không tiếp tục đề xuất ứng vốn từ Quỹ Phát triển đất tỉnh để thi hành án.

UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các địa phương, đơn vị phải chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả thực hiện. Trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ mà không có lý do chính đáng sẽ xem xét trách nhiệm, đánh giá, xếp loại tập thể và người đứng đầu theo quy định.

Sở Tài chính được giao phối hợp với Thi hành án dân sự tỉnh hướng dẫn, đôn đốc thực hiện và báo cáo kết quả trước ngày 18-11-2026; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị tiếp tục chậm trễ để đề xuất biện pháp xử lý.

Trước đó, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã phản ánh: Giai đoạn 2016-2017, Công ty TNHH MTV Thuận Nghĩa Gia Lai trúng thầu thi công nhiều công trình giao thông trên địa bàn huyện Chư Sê (cũ).

Mặc dù các công trình đã hoàn thành, nhưng chủ đầu tư vẫn chậm thanh toán kéo dài gần 10 năm, khiến doanh nghiệp phải khởi kiện đòi nợ.

Theo phán quyết của Tòa án, 3 đơn vị kế thừa nghĩa vụ trả nợ của UBND huyện Chư Sê (cũ) phải thanh toán tổng cộng khoảng 2,28 tỷ đồng. Trong đó, UBND xã Chư Sê phải trả 936 triệu đồng, Ban Quản lý Chư Sê 761 triệu đồng và UBND xã Ia Ko 585 triệu đồng.