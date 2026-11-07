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Nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện càn quấy trên quốc lộ 25 bị phạt gần 35 triệu đồng

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Công an xã Phú Túc triệu tập 11 thanh thiếu niên có biểu hiện càn quấy trên quốc lộ 25 và xử phạt gần 35 triệu đồng.

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Các phương tiện đã bị tạm giữ. Ảnh: ĐVCC

Theo thông tin ban đầu, Đội CSGT đường bộ số 1 nhận được phản ánh của người dân về việc 1 nhóm thanh thiếu niên dùng xe máy dàn hàng ngang trên quốc lộ 25 đoạn Km71 thuộc địa bàn xã Phú Túc. Trong đó, một số phương tiện đã được độ chế.

Các thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, có hành vi đua kéo, chạy xe với tốc độ cao, nẹt pô gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Một số thanh thiếu niên còn quay lại các hình ảnh trên đăng tải lên mạng xã hội. Đội CSGT đường bộ số 1 phối hợp cùng Công an xã Phú Túc triệu tập 11 thanh thiếu niên trong nhóm trên đến làm việc.

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Các thanh thiếu niên đã bị triệu tập lên làm việc. Ảnh: ĐVCC

Qua đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt số tiền gần 35 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm gồm: điều khiển phương tiện không gắn biển số; không đội mũ bảo hiểm; phương tiện có bộ phận giảm thanh nhưng không bảo đảm quy chuẩn; điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông; không có giấy phép lái xe và các hành vi vi phạm có liên quan của chủ phương tiện.

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