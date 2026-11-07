Đã bắt được Hồ Văn Tình, khép lại cuộc truy bắt 4 phạm nhân trốn trại giam A2

(GLO)- Chiều 7-11, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ Hồ Văn Tình - phạm nhân cuối cùng trong nhóm 4 người trốn khỏi Trại giam A2. Đối tượng bị bắt tại khu vực rừng Cây Cày (xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa).

Khu vực Tình bị bắt khá thưa dân cư, xung quanh chủ yếu là đất trồng keo lá tràm, tiếp giáp rừng tự nhiên, cách Trại giam A2 hơn 10 km theo tỉnh lộ 8. Đây là khu vực giáp ranh xã Diên Lâm, dưới chân núi Hòn Dữ. Thời điểm bị bắt, Tình tỉnh táo, không có phản ứng chống đối lực lượng chức năng.

Phạm nhân Hồ Văn Tình đã bị bắt giữ tại khu vực rừng Cây Cày (xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa). Ảnh: CACC/TNO

Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tại tổ 13, phường An Phú, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án phạt tù 20 năm về 2 tội “Giết người” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Chiều 21-10, trong quá trình lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2 (Bộ Công an), Tình cùng 3 phạm nhân gồm: Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú xóm 4, thôn Mỹ Đức, xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú thôn 12, xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa), chấp hành án 20 năm tù về tội “Giết người”; Lê Văn Cường (SN 1994, trú khu 1, xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ), chấp hành án 10 năm tù về 2 tội “Trộm cắp tài sản” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, đã bỏ trốn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi trốn khỏi nơi giam, đồng thời ban hành quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.

Cuộc truy bắt lần lượt ghi nhận những kết quả quan trọng. Sáng 24-10, Lê Văn Cường bị bắt giữ khi đang di chuyển trên xe khách qua quốc lộ 27C, đoạn thuộc khu vực Nam Khánh Vĩnh.

Tối 28-10, Võ Hoàng Duy tiếp tục bị bắt tại khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm. Đến rạng sáng 3-11, Lữ Văn Toàn bị phát hiện, bắt giữ tại khu vực rừng Cây Cày, xã Bắc Khánh Vĩnh.

Sau khi bắt giữ Toàn, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa được huy động, tổ chức vây ráp khu vực rừng Cây Cày và các địa bàn lân cận. Nhiều tuyến đường được bố trí lực lượng chốt chặn, kiểm soát nhằm khép kín vòng vây, truy tìm phạm nhân cuối cùng.

Đáng chú ý, Hồ Văn Tình là đối tượng đã dùng dao đâm 2 cán bộ Công an của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) khi bị truy bắt vì mua bán trái phép chất ma túy ở xã Chư Á, TP. Pleiku (cũ) vào ngày 7-6-2024.

Với việc bắt giữ Hồ Văn Tình, cả 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 đã bị đưa trở lại vòng kiểm soát của lực lượng chức năng để xử lý theo quy định pháp luật.