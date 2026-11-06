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Khởi tố đối tượng cướp giật điện thoại tại phường Thống Nhất

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Phan Minh Thiện (SN 1995, trú tại phường Diên Hồng) về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, ngày 21-6-2026, Thiện điều khiển xe máy lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng, thuộc địa phận phường Thống Nhất, với mục đích tìm kiếm cơ hội để thực hiện hành vi cướp giật.

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Đối tượng Thiện đã bị bắt sau hơn 3 tháng lẩn trốn. Ảnh: Văn Ngọc

Khi đến trước số nhà 114 Phạm Văn Đồng, Thiện thấy cháu L.H.G.H. (SN 2012, trú tại phường Thống Nhất) đang ngồi sau xe đạp điện của bạn, trên tay H. cầm 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone.

Đối tượng đã áp sát giật chiếc điện thoại trên tay cháu H. Cháu H. giữ chặt chiếc điện thoại khiến 2 bên giằng co. Di chuyển khoảng 8 m, Thiện giật mạnh khiến chiếc xe đạp điện ngã ra đường. Cháu H. vẫn giữ được điện thoại trong tay, còn Thiện tăng ga bỏ chạy theo hướng đi ngã tư Biển Hồ khi người dân xung quanh hô hoán.

Sau quá trình rà soát, đến đầu tháng 10-2026, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các lực lượng liên quan đã bắt giữ đối tượng Thiện. Tại cơ quan Công an, Thiện khai nhận hành vi phạm tội của mình.

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