Thêm 1 nạn nhân tử vong trong vụ cháy ở phường An Khê

(GLO)- Theo nguồn tin của phóng viên, liên quan đến vụ cháy nghi do phóng hỏa ở phường An Khê (tỉnh Gia Lai) đã có thêm 1 nạn nhân tử vong.

Nạn nhân là anh N.B.C. (SN 1992, trú tại phường An Khê). Được biết, anh C. và chị T.T.T.N. (SN 1994, trú cùng phường) từng có mối quan hệ vợ chồng nhưng đã ly hôn. Hai người có một con chung là cháu N.B.T. (SN 2020).

can-nha-noi-xay-ra-vu-hoa-hoan-khien-nhieu-nguoi-thuong-vong-anh-ctv.jpg
Căn nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến nhiều người thương vong. Ảnh: CTV

Sau khi ly hôn, chị N. có quan hệ tình cảm với N.A.D. (SN 2001). Tối 18-10, anh C. đến thăm con và ngủ lại tại nhà của chị N. ở đường Đỗ Trạc (phường An Khê).

Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 19-10, căn nhà trên bốc cháy dữ dội khiến chị N. tử vong, anh C., cháu T. và D. bị thương. Do vết thương quá nặng, anh C. đã tử vong sau đó.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương xác minh làm rõ vụ việc.

