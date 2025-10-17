Quy định mới về tổ chức thanh tra trong Công an nhân dân

(GLO)- Ngày 16-10, Chính phủ ban hành Nghị định số 273/2025/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân; nhấn mạnh trách nhiệm phòng-chống tham nhũng, tiêu cực và tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong đó, Nghị định quy định cơ quan thanh tra Công an nhân dân gồm: Thanh tra Bộ Công an (Thanh tra Bộ); Thanh tra Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Thanh tra Công an tỉnh); Thanh tra Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và Thanh tra Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Thanh tra Cục).

Theo Nghị định số 273/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Công an các đơn vị, địa phương có quân số từ 200 cán bộ, chiến sĩ trở lên bố trí cán bộ thanh tra chuyên trách. Ảnh minh họa: Lê Văn Ngọc

Công an các đơn vị, địa phương có quân số từ 200 cán bộ, chiến sĩ trở lên, bố trí cán bộ thanh tra chuyên trách; quân số dưới 200 cán bộ, chiến sĩ, bố trí cán bộ thanh tra kiêm nhiệm.

Số lượng cán bộ thanh tra chuyên trách, cán bộ thanh tra kiêm nhiệm tại các Công an đơn vị, địa phương do Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương quyết định.

Thanh tra Bộ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Công an quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng-chống tham nhũng, tiêu cực trong Công an nhân dân; thực hiện nhiệm vụ thanh tra đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý và thuộc phạm vi quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của Bộ Công an; thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Bộ có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên và sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, biệt phái Chánh Thanh tra Bộ thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Thanh tra.

Thanh tra Công an tỉnh có trách nhiệm giúp Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng-chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nhiệm vụ thanh tra đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý và thuộc phạm vi được phân cấp quản lý nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Công an tỉnh có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên và sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, biệt phái Chánh Thanh tra Công an tỉnh phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Chánh Thanh tra Bộ trước khi quyết định.

Thanh tra Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thực hiện nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (ảnh minh họa).

Theo đó, Thanh tra Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có trách nhiệm giúp Cục trưởng quản lý công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng-chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nhiệm vụ thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của Cục theo phân cấp của Bộ Công an; thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ Cục theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên và sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật.

Theo Nghị định, việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, biệt phái Chánh Thanh tra Cục phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Chánh Thanh tra Bộ trước khi quyết định.