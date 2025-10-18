Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tiêu hủy gần 900 kg cá không rõ nguồn gốc

MINH NGỌC
(GLO)- Ngày 18-10, Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành tiêu hủy 885 kg cá không rõ nguồn gốc vừa bị phát hiện tại phường Quy Nhơn.

Trước đó, ngày 16-10, Công an phường Quy Nhơn phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra tại Công ty TNHH T.T. (đường Phan Chu Trinh, phường Quy Nhơn), do ông N.V.T. ( SN 1987) làm giám đốc.

tieu-huy-ca-khong-ro-nguon-goc.jpg
Số cá không rõ nguồn gốc bị phát hiện. Ảnh: ĐVCC

Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện công ty này đang lưu trữ 885 kg cá các loại đang được bảo quản đông lạnh nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ số thực phẩm không rõ nguồn gốc để tiến hành tiêu hủy, không ảnh hưởng môi trường.

2-6952.jpg
Cơ quan chức năng tiến hành tiêu hủy. Ảnh: ĐVCC

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

