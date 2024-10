Tập trung hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp

Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2024 và giải quyết công việc thuộc thẩm quyền.

Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đ.T

Nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng so với cùng kỳ năm 2023

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Trong 9 tháng qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trên các lĩnh vực và đạt những kết quả quan trọng.

Theo đó, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Một số chỉ tiêu kinh tế tăng so với cùng kỳ năm 2023 gồm: tổng diện tích gieo trồng ước tính 587.238 ha (đạt 100,01% kế hoạch, tăng 2,51%); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước tính 43.873 tỷ đồng (đạt 35,67% kế hoạch, tăng 9,05%); kim ngạch xuất khẩu ước tính 700 triệu USD (đạt 93,33% kế hoạch, tăng 26,13%); tổng thu ngân sách trên địa bàn là 4.781 tỷ đồng (đạt 82,2% kế hoạch, tăng 22,4%)…

Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục được quan tâm. Chất lượng dạy và học được nâng lên, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố và phát triển, góp phần nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Các chương trình, chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ; tập trung đẩy nhanh công tác giảm nghèo, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI (mở rộng). Ảnh: Đ.T

An ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; tội phạm xâm phạm trật tự xã hội giảm cả 3 tiêu chí. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực; nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên được nâng lên. Trong 9 tháng qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tiếp nhận 223 đơn/201 vụ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (giảm 103 đơn so với cùng kỳ năm ngoái). Công tác đối ngoại tiếp tục được tăng cường.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành quyết định thành lập các tiểu ban Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030. Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 257-KH/TU ngày 22-7-2024 thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; ban hành Đề án “Xây dựng và phát triển Trường Chính trị tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023-2026, định hướng đến năm 2030”; lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024-2029.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung điều hành phần thảo luận tại hội nghị. Ảnh: Đ.T



Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 11-11-2019 “về phát triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030, định hướng đến năm 2040”, sản xuất rau, hoa, cây ăn quả trên địa bàn tỉnh có bước phát triển mạnh, khẳng định sự đúng đắn, phù hợp trong chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Các địa phương cơ bản tận dụng được nguồn lực, khai thác lợi thế để khuyến khích các tổ chức, cá nhân đẩy mạnh việc tổ chức lại sản xuất, sản xuất theo chuỗi giá trị, mở rộng sản xuất tập trung gắn với nhu cầu thực tế của thị trường; qua đó, nâng cao hiệu quả, chất lượng các loại cây trồng, bảo đảm phát triển sản xuất hiệu quả, bền vững về kinh tế-xã hội và môi trường.

Các đại biểu tham dự hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng). Ảnh: Đ.T



Phân tích, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Tham gia ý kiến tại hội nghị, các đại biểu bày tỏ sự phấn khởi với những kết quả đạt được, song cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2024 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Cụ thể: tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp so với nghị quyết đề ra; một số lĩnh vực kinh tế có sự sụt giảm so với cùng kỳ năm trước; giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) còn quá thấp; một số vướng mắc trên lĩnh vực tài nguyên-môi trường chậm được khắc phục…

Về sự chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Minh Trung lý giải là do thay đổi chủ trương đầu tư và quyết định phê duyệt dự án đầu tư; thay đổi về chính sách pháp luật.

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đang tham mưu UBND tỉnh đối với 23 văn bản pháp luật, trong đó có quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Dự kiến đến ngày 27-10-2024, Sở sẽ hoàn chỉnh việc lấy ý kiến và hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh.

Cùng với đó, Sở đang thực hiện việc điều chỉnh bảng giá đất đối với các vị trí mà các huyện dự kiến đưa vào quy hoạch và xây dựng dự toán sớm trình UBND tỉnh phê duyệt làm bảng giá đất mới.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phạm Minh Trung tham gia ý kiến. Ảnh: Đ.T



Liên quan đến việc giải ngân 3 chương trình MTQG còn chậm, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đinh Hữu Hòa cho rằng: Một phần do vướng về cơ chế, chính sách và điều kiện thực tế của địa phương. Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị các cơ quan thường trực của 3 chương trình MTQG cần nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đặc biệt là các nguồn vốn chuyển tiếp từ năm 2022, 2023 sang năm 2024; duy trì chế độ báo cáo để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đã phân tích, làm rõ các nhóm vấn đề tác động đến nền kinh tế của tỉnh thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh những nhiệm vụ mà UBND tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương đã và đang tập trung triển khai thực hiện và sẽ báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy các kết quả giải quyết trong thời gian tới.

Đó là công tác quy hoạch tỉnh đồng bộ và hoàn thiện, có xác nhận của các ngành và địa phương; kế hoạch thực hiện quy hoạch theo yêu cầu của Chính phủ; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030; danh mục xúc tiến đầu tư; đề xuất các giải pháp tháo gỡ cho các dự án đầu tư công còn vướng mắc…

Tập trung chuẩn bị đại hội Đảng các cấp

Cũng tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã trao đổi, giải đáp thêm về các kiến nghị của đại biểu. Đồng thời, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong khuôn khổ hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã thông tin đến các đại biểu một số nội dung tại Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu để vận dụng, triển khai phù hợp với thực tế.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận sự nỗ lực của các cấp ủy, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị 9 tháng qua.

Để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và tích cực chuẩn bị các điều kiện tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát tình hình thực tiễn để tổ chức thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất các nhiệm vụ, vì lợi ích chung.

Trong đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ đã được nêu và lãnh đạo thực hiện tốt 2 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; lĩnh vực kinh tế-xã hội, nội chính.

Cụ thể, về lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cần tiếp tục đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, kỷ luật, kỷ cương. Đổi mới hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo; phương pháp, cách làm phải cụ thể hơn, rõ trách nhiệm hơn; tăng cường làm việc, trao đổi trực tiếp để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2025-2030) đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra. Hoàn thành việc rà soát, đưa ra khỏi quy hoạch và bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031; củng cố, kiện toàn các chức danh lãnh đạo cơ quan, đơn vị còn khuyết; xem xét, cho ý kiến kiện toàn cấp ủy các cấp; thực hiện việc điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ theo kế hoạch, trong đó chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số nhằm phục vụ tốt công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa nêu kiến nghị, đề xuất. Ảnh: Đ.T



Đối với lĩnh vực kinh tế-xã hội, nội chính, cần quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo rà soát và có giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, đặc biệt là chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải ngân các nguồn vốn và triển khai các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, các dự án thuộc 3 chương trình MTQG.

Khẩn trương rà soát, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động của cấp ủy và của Tỉnh ủy đã ban hành trong nhiệm kỳ 2020-2025; đánh giá khách quan, thẳng thắn, trung thực việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), làm cơ sở đề ra chỉ tiêu nhiệm kỳ 2025-2030 sát tình hình của đơn vị, địa phương.

Đối với các ý kiến của đại biểu về dự thảo Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo tiếp thu, hoàn chỉnh văn bản để ban hành.