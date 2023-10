Tạo đột phá trong hoạt động Công đoàn

(GLO)- Theo thông tin từ UBND huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), do ảnh hưởng của cơn bão số 4 trên Biển Đông, từ đêm 9 đến sáng 10-10, trên địa bàn huyện có mưa lớn trên diện rộng. Nước từ thượng nguồn đổ về gây ngập cục bộ và chia cắt một số điểm tại làng Sâm thuộc xã Ia Piơr.

(GLO)- Sáng 10-10, thông tin từ UBND xã Chư Răng (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), chính quyền địa phương vừa phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Ia Pa đã vượt lũ đưa 1 sản phụ đi sinh con an toàn.

(GLO)- Trước diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó với thiên tai. Hoạt động này không chỉ phục vụ công tác vận hành, khai thác tài nguyên nước mà còn đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng người dân ở khu vực công trình và vùng hạ du.

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel xác định ưu tiên cao nhất hiện nay là tập trung đảm bảo an ninh, an toàn đối với cộng đồng người Việt tại địa bàn, đồng thời lưu ý cộng đồng theo dõi sát tình hình.

(GLO)- Trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) hiện có 2 chợ triển khai mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) theo tiêu chuẩn TCVN 11856:2017 là chợ Phù Đổng và chợ Thắng Lợi. Qua một thời gian triển khai, 2 chợ này đã phát huy hiệu quả, hàng thực phẩm được các hộ kinh doanh lựa chọn và liên kết với các cơ sở sản xuất thực phẩm đạt tiêu chuẩn về vệ sinh ATTP.

(GLO)- Ngày 5-10, Công an thị xã An Khê tổ chức khánh thành 5 trụ sở Công an xã trên địa bàn.