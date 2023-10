Đại hội Công đoàn tỉnh Gia Lai lần thứ XI: Kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới

(GLO)- Những năm qua, phường An Phú (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ nhằm giúp hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Năm 2023, phường phấn đấu giảm 5 hộ nghèo và 8 hộ cận nghèo.

(GLO)- Xã Tú An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) có 1.413 hộ dân, trong đó, tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm trên 16,4%, tập trung chủ yếu ở 3 làng: Nhoi, Hòa Bình và Pơ Nang. Những năm qua, nhờ được tiếp cận, nắm bắt thông tin kịp thời, người dân đã có những chuyển biến tích cực trong nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo.

(GLO)- Những năm qua, xã Xuân An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm chuyển tải kịp thời chủ trương, chính sách về giảm nghèo của Đảng và Nhà nước đến người dân. Qua đó, bà con tiếp cận các mô hình hay, cách làm hiệu quả để phát triển kinh tế.

(GLO)- Sáng 2-10 (18-8 âm lịch), tại đình Cửu An (xã Cửu An, thị xã An Khê) đã diễn ra lễ cúng Quý Thu. Mục đích của lễ cúng là cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cảm tạ công ơn các bậc tiền hiền, thần linh đã phù hộ cho người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.