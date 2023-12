Tăng quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế

(GLO)- Bên cạnh công tác truyền thông, phường An Bình (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) còn tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập.

(GLO)- Chiều 1-12, tại làng Bông, xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa), Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cùng đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Tham mưu Công an tỉnh, lãnh đạo Công an huyện Đak Đoa đã trao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho Thiếu tá Y Khiêm-Phó Trưởng Công an xã Glar.