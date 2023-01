Tạm giữ nghi phạm giết người tối mùng 5 tết tại Bình Phước

(GLO)-Theo thông tin từ Sở Y tế Gia Lai, tổng số bệnh nhân (BN) đến khám, cấp cứu từ ngày 21 đến 9 giờ sáng ngày 24-1 (nhằm ngày 30 tháng Chạp đến mùng 3 Tết) là 2.118 BN (giảm 1.834 trường hợp so với cùng kỳ); trong số này, có 1.344 BN nhập viện điều trị nội trú.

( GLO)- Theo thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, từ 14 giờ ngày 21-1 đến 14 giờ ngày 22-1 (nhằm ngày Mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), trên địa bàn tỉnh không ghi nhận các vụ tai nạn giao thông.

Rạng sáng 19/1 (nhằm 28 tháng Chạp Âm lịch), một đám cháy lớn đã thiêu hơn 10 gian hàng bán vải, mỹ phẩm tại Chợ Bình Định (phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định); không có thiệt hại về người.

Ngày 19-1, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố 8 bị can để điều tra vụ nhận hối lộ xảy ra tại 2 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở huyện Đông Hưng và TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Hiệp (SN 2005, hộ khẩu thường trú thôn Y Nhân, xã Đông Thọ, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Công an H.Tuy Phước (Bình Định) đã khởi tố tài xế Đào Văn Tình (người điều khiển xe khách chở quá số người cho phép và không chấp hành hiệu lệnh của CSGT) về hành vi chống người thi hành công vụ.

(GLO)- Chiều 18-1, Công an quận Kiến An cho biết, đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an TP. Hải Phòng điều tra vụ đối tượng dùng búa sát hại người tình, đốt phòng trọ vì mâu thuẫn tình cảm.