Chuyện hi hữu xảy ra vào khoảng 10 giờ sáng nay (5-4). Theo đó, vợ chồng anh V.A.T. và chị G.T.D. (cùng trú tại bản Co Nghề A, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) xuống đốt mảnh nương thầu của người dân bản Long Hẹ, xã Long Hẹ, huyện Thuận Châu.

Trong khi anh T. đốt nương từ dưới lên, chị D. cũng bắt đầu đốt dọn từ trên xuống. Tuy nhiên, do trời nắng gắt, gió mạnh nên ngọn lửa táp mạnh từ phía anh T. bùng phát dữ dội và cháy ngược về phía chị D.. Thấy ngọn lửa đến mỗi lúc một gần, chị D. đã chạy ngược lên núi để thoát thân. Nhưng do ngọn lửa lan nhanh, chạy không kịp, chị D. đã bị lửa thiêu tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.