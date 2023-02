Tin liên quan Lại xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Núi Thành (Quảng Nam), 3 người tử vong

Trong đó, 13 người bị thương nặng phải nhập viện, 4 người bị thương nhẹ xin được về nhà. Các nạn nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, được cấp cứu kịp thời, hiện tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định.

Theo Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Nam, vụ tai nạn xảy ra vào sáng sớm nên không gây ách tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A. Giao thông được điều tiết kịp thời và các phương tiện trong vụ tai nạn được đưa về trụ sở để xử lý.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn nói trên, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã đề nghị địa phương ưu tiên cứu chữa các nạn nhân; thăm hỏi động viên những người bị thương, chia buồn với gia đình có người tử vong. Trong sáng 21/2, chính quyền tỉnh Quảng Nam đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên các nạn nhân.

Ban An toàn giao thông tỉnh khẩn trương điều tra, kết luận nguyên nhân, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật; đồng thời, đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban An toàn giao thông, xem xét tổ chức họp đột xuất với Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh về tình hình tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trên địa bàn; đánh giá nguyên nhân và đưa ra hướng khắc phục.

Như TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 21/2, tại Km 1010+300 Quốc lộ 1A, thuộc thôn Tiên Xuân 1, xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, xe ô tô khách 51B-199.56 chở khoảng 30 người, do ông Nguyễn Anh Tiên (sinh năm 1975, trú tại 133 Bùi Thị Xuân, phường Đúc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) điều khiển, lưu thông hướng Quảng Ngãi đi Tam Kỳ, đã đâm vào phía sau xe ô tô tải 81C-156.90 chở gạch, do ông Trịnh Đức Thạnh (sinh năm 1996, trú tại huyện Đắk Pơ, Gia Lai) điều khiển, đang đỗ sát mép đường bên phải cùng chiều.

Vụ tai nạn đã khiến 3 người trên xe khách tử vong; 17 người bị thương, trong đó có 4 người bị thương nhẹ; 2 xe ô tô bị hư hỏng.