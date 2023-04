Ra mắt mô hình"Gia đình hội viên phụ nữ không trốn sang nước ngoài”

Các thành viên câu lạc bộ lấy sự gương mẫu của gia đình mình để tuyên truyền, vận động bà con xây dựng nếp sống văn minh, không có người vượt biên, trốn đi nước ngoài; giúp bà con hiểu rõ đây là hành vi sai trái, vi phạm pháp luật.

Sau lễ ra mắt câu lạc bộ, Hội LHPN xã phối hợp với Công an xã truyền thông về công tác phòng chống vượt biên, trốn sang nước ngoài, những hậu quả để lại như nợ nần, mất nhà cửa, vi phạm pháp luật; đồng thời giúp người dân hiểu rõ về thủ đoạn của các đối tượng xấu nhằm vào những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để lôi kéo, dụ dỗ, gây mất ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Dịp này, Hội LHPN xã trao sinh kế là 1 cặp heo giống cho chị Siu H’Ven-hội viên phụ nữ khó khăn thôn Tao Ôr. Trao phương tiện sinh kế giúp phụ nữ vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống góp phần ngăn ngừa tình trạng vượt biên, trốn sang nước ngoài trong gia đình các hội viên phụ nữ.