(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị sơ kết 45 ngày triển khai thực hiện Điện số 05 của Bộ Công an và đánh giá công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) quý I-2023. Trung tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.