(GLO)- Trong quý I-2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước đạt 202,52 tỷ USD, tăng 13,7%, tương ứng tăng 24,39 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thặng dư thương mại đạt 3,16 tỷ USD.

Theo báo cáo của Cục Hải quan, trong quý I-2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước đạt 202,52 tỷ USD, tăng 13,7%, tương ứng tăng 24,39 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu quý I-2025 đạt 102,84 tỷ USD, tăng 10,6%, tương ứng tăng 9,89 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu quý I-2025 là 99,68 tỷ USD, tăng 17%, tương ứng tăng 14,51 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Quý I-2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu cả nước đạt 202,52 tỷ USD. Ảnh minh họa

Mức thặng dư thương mại hàng hóa quý I-2025 là 3,16 tỷ USD, giảm 59,4% so với con số thặng dư 7,77 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc lớn nhất đạt 38,08 tỷ USD, tăng 24,7%, tương ứng tăng 7,56 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm tới 38% trong tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Hàn Quốc là thị trường có kim ngạch lớn thứ hai với 13,91 tỷ USD, tăng 10,5%, tương ứng tăng 1,33 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

ASEAN đứng thứ ba với 13,02 tỷ USD, tăng 16%, tương ứng tăng 1,79 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Mỹ cũng có tăng trưởng mạnh mẽ. Quý I-2025, cả nước chi 4,1 tỷ USD nhập khẩu hàng hóa từ nền kinh tế lớn nhất thế giới, tăng 20,9% (tương ứng tăng 709 triệu USD) so với cùng kỳ năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam có 5 nhóm hàng xuất khẩu tăng trên 500 triệu USD so với cùng kỳ năm trước. Đó là, nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 4,77 tỷ USD; máy móc, thiết bị và phụ tùng tăng 1,48 tỷ USD; hàng dệt may tăng 872 triệu USD; giày dép các loại tăng 582 triệu USD và đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận tăng 524 triệu USD. Tính chung, tổng trị giá xuất khẩu 5 nhóm hàng này tăng 8,23 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt gần 31,4 tỷ USD, tăng tới 22%, tương ứng tăng 5,66 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 31% trong tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.