Quảng Ninh: Ôtô lao thẳng vào 5 người đang ngồi sưởi ấm bên đường

(GLO)- Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng có hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý“.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thành Trọng (SN 1996, trú tại thôn Cửu Đạo, xã Tú An, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.