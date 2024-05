Pleiku: Va chạm giữa 2 xe máy khiến 2 người bị thương

Phá chuyên án, Công an Đà Nẵng thu giữ 500 trang tài liệu thể hiện lịch sử đánh bạc của đường dây cá độ bóng đá quy mô hơn 200 tỉ đồng.

Mở rộng điều tra vụ án "đưa, nhận hối lộ", Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt thêm 3 bị can, trong đó có một nguyên giám đốc và một phó giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai TP Sầm Sơn.