Pleiku tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản

Hội nghị đánh giá: 9 tháng năm 2023, tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) của thành phố ước thực hiện hơn 29.976,8 tỷ đồng, đạt 74,2% kế hoạch và tăng 10,3% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước thực hiện hơn 42.532 tỷ đồng, đạt hơn 72% kế hoạch và tăng 16,2% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,51% so với bình quân cùng kỳ năm trước. Giá trị sản xuất công nghiệp ước thực hiện hơn 8.314 tỷ đồng, đạt 77,3% kế hoạch và tăng 10,6% so cùng kỳ. Tổng thu ngân sách Nhà nước theo phân cấp ước thực hiện gần 838,9 tỷ đồng, bằng 54,1% kế hoạch tỉnh và 47,81% kế hoạch thành phố.

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phát triển quỹ đất được quan tâm, đã thực hiện 27 dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng đã thu hồi gần 46.560m2 đất, chi trả tiền bồi thường hỗ trợ 170,7 tỷ đồng, giao 19 lô đất tái định cư và thu hơn 27,3 tỷ đồng tiền sử dụng đất. Trên địa bàn đã thành lập mới 298 doanh nghiệp, bằng 45,2% kế hoạch và thành lập mới 5 hợp tác xã, giải thể 2 hợp tác xã. Vụ Đông-Xuân gieo trồng 2.200 ha, đạt 100% kế hoạch, vụ mùa đã gieo trồng 2.680 ha, đạt 102,1% kế hoạch. Địa phương đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, triển khai các giải pháp phòng, chống cháy rừng, triển khai kế hoạch trồng cây năm 2023...

Thành phố tập trung rà soát các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng kế hoạch và triển khai huy động, bố trí nguồn lực đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới gắn với xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số; quyết định công nhận 2 làng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, đến nay địa phương có 9 làng đạt chuẩn nông thôn mới. Thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giải quyết việc làm cho người lao động và công tác an sinh xã hội…

Trên cơ sở kết quả đạt được, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thống nhất nhiệm vụ công tác những tháng còn lại của năm 2023. Trọng tâm là tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả 4 chương trình trọng tâm của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII và Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Thực hiện các giải pháp thu ngân sách đảm bảo kịp thời. Tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư vào khảo sát, đầu tư trên địa bàn thành phố; phối hợp giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án kêu gọi đầu tư. Thực hiện các chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, thành lập hợp tác xã trên địa bàn.

Theo dõi, hướng dẫn sản xuất vụ mùa, phòng ngừa dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, thực hiện chương trình khuyến nông, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và dự án áp dụng khoa học công nghệ năm 2023. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; tiếp tục triển khai kế hoạch trồng cây năm 2023. Tập trung thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi đảm bảo hiệu quả, thiết thực gắn với thực hiện các giải pháp nâng cao các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục đầu tư xây dựng, nâng cấp xã Biển Hồ và Trà Đa đạt tiêu chuẩn của phường.

Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản, giải ngân các nguồn vốn đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm như Khu dân cư và đường Nguyễn Văn Linh, đường Quyết Tiến nối dài, Trụ sở HĐND-UBND thành phố, Suối Hội Phú (đoạn Nguyễn Trung Trực-Lê Thánh Tôn), Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố (giai đoạn 1)... Tiếp tục rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025, xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý xây dựng, đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chú trọng công tác quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ đất công, quỹ đất chưa sử dụng. Tiếp tục thực hiện việc lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết phục vụ công tác quản lý đô thị, xây dựng và đầu tư phát triển kinh tế-xã hội. Tăng cường trật tự kỷ cương và mỹ quan đô thị. Tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển du lịch, thực hiện Đề án “Xây dựng thành phố theo hướng đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”, Đề án nếp sống văn minh đô thị và xây dựng chính quyền điện tử.

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và các đối tượng trợ cấp xã hội theo quy định. Tăng cường công tác cải cách hành chính, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo, giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ quan, đơn vị. Triển khai các biện pháp đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, nhất là trong các dịp lễ, Tết…