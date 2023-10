(GLO)- Ngày 24 và 25-9, Câu lạc bộ Tấm Lòng vàng An Khê (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), Nhóm thiện nguyện thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Kông Chro tổ chức “Đêm hội Trăng rằm” và “Vui Tết Trung thu” cho học sinh khó khăn trên địa bàn xã Ya Ma và Kông Yang.