(GLO)- Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực An Khê (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và CNCH Công an tỉnh Gia Lai) vừa cứu nạn thành công1 học sinh bị mắc kẹt trên tầng thượng Nhà thi đấu Hội trường 23/3, phường An Tân, thị xã An Khê.