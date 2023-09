Pleiku: Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

(GLO)- Tối 10-9, UBND phường Ia Kring (TP. Pleiku) tiến hành diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) đường Hoàng Văn Thụ. Trung tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo buổi diễn tập.

Tổ liên gia an toàn PCCC đường Hoàng Văn Thụ (tổ 2, phường Ia Kring) là 1 trong các tổ liên gia được xây dựng, nằm trên trục đường Hoàng Văn Thụ gồm 12 hộ gia đình có nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Những căn nhà trong tổ liên gia đều có kiến trúc dạng nhà ống liên kế và kinh doanh buôn bán chủ yếu là dầu, nhớt, quần áo, chăn ga, gối đệm, tạp hóa…

Theo tình huống giả định, vào 23 giờ 30 phút, xảy ra cháy tại căn nhà của ông H. tại số 10 đường Hoàng Văn Thụ (thuộc Tổ liên gia an toàn PCCC tổ 2). Thời điểm xảy ra cháy, trong căn nhà có 3 người. Cụ thể, khi vợ ông H. phát hiện có mùi khét từ khu vực bán hàng tại tầng trệt của gia đình thì khói, lửa đã bao trùm cầu thang bộ nên cùng con trai chạy theo lối thoát nạn lên mái nhà để tìm cách thoát ra ngoài. Trước tình hình đó, ông H. tiến hành sử dụng bình chữa cháy được trang bị để chữa cháy. Tuy nhiên, do không hiệu quả nên ông H. ấn nút chuông báo cháy của Tổ Liên gia an toàn PCCC để báo động cho người dân xung quanh. Sau đó, do hoảng loạn và không lấy được chìa khóa để mở cửa, ông H. bị mắc kẹt trong đám cháy này.

Ngay sau khi nhận tin báo cháy, Tổ liên gia an toàn PCCC tiến hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, thông báo cho lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và trực ban của điện lực để yêu cầu cắt điện khu vực có ngôi nhà đang cháy. Bên cạnh đó, tiến hành hướng dẫn 3 người bị mắc kẹt trong nhà thoát nạn, cứu nạn, di chuyển tài sản, đồng thời, tổ chức chữa cháy ban đầu theo phương châm "4 tại chỗ".

Nhận được thông tin, UBND phường Ia Kring đã chỉ đạo Công an phường, Ban Chỉ huy Quân sự phường, lực lượng dân phòng, y tế nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp cứu chữa. Cùng lúc này, Công an TP. Pleiku triển khai các lực lượng cùng các dụng cụ, phương tiện tham gia bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông, đồng thời, nắm tình hình để điều tra nguyên nhân ban đầu vụ cháy.

Với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương các lực lượng cứu thành công cả 3 nạn nhân đưa ra ngoài để bộ phận y tế tiếp nhận, sơ cứu ban đầu, sau đó, chuyển nạn nhân tới cơ sở y tế điều trị. Cùng lúc này, đám cháy được các lực lượng tại chỗ cơ bản khống chế.

Tiếp đó, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng đã huy động lực lượng, phương tiện tới hiện trường, nhanh chóng tổ chức trinh sát đám cháy và kiểm tra tình trạng đám cháy, dập tắt đám cháy hoàn toàn không để bùng phát trở lại.

Kết thúc diễn tập, các lực lượng tham gia tổ chức họp rút kinh nghiệm. Việc tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vụ cháy xảy ra tại nhà ở kết hợp kinh doanh, tổ liên gia PCCC và khu dân cư trên địa bàn. Mặt khác, việc diễn tập nhằm nâng cao ý thức về công tác PCCC và CNCH khi xảy ra các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố tại các tổ liên gia PCCC, khu dân cư. Đồng thời, tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý với các tình huống tương tự xảy ra.

Được biết, tối 10-9, Công an các địa phương trong tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương đồng loạt tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại 17 điểm, tổ liên gia thuộc 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.