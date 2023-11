Phú Thiện biểu dương 64 người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Huyện Phú Thiện có 81 thôn, làng, tổ dân phố, trong đó có 65 thôn, làng đồng bào DTTS. Tổng số người uy tín trong toàn huyện là 64 người; trong đó dân tộc Jrai 51 người, Bahnar 5 người, Tày 3 người, Nùng 3 người, Thái 1 người, Mường 1 người.

Thời gian qua, người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình với cộng đồng, tích cực tuyên truyền, vận động bà con Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc; vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; tham gia đóng góp ý kiến với cấp ủy, chính quyền trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội ở vùng đồng bào DTTS và công tác giữ gìn an ninh trật tự tại thôn, làng, tổ dân phố. Lời nói, việc làm của người uy tín tiêu biểu ở vùng đồng bào DTTS có sự tác động tích cực trong các tầng lớp Nhân dân, trở thành “điểm tựa tinh thần của cộng đồng”, địa chỉ tin cậy của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, góp phần quan trọng thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Với vốn hiểu biết phong phú về phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa dân tộc mình, các già làng, người có uy tín còn có vai trò quan trọng trong việc gìn giữ, phát huy phong tục truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình; đồng thời xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan; tích cực động viên con cháu phấn đấu vươn lên trong học tập thông qua việc vận động đồng bào tham gia xây dựng quỹ khuyến học, gia đình khuyến học, dòng họ khuyến học, từ đó góp phần nâng cao trình độ dân trí cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Dịp này, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Gia Lai tặng giấy khen cho 1 người uy tín tiêu biểu của huyện Phú Thiện có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2023; Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện tặng giấy khen cho 7 người uy tín có thành tích tiêu biểu trong công tác vận động, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS năm 2023 và 64 phần quà cho 64 người uy tín trong toàn huyện.