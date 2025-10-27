Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng theo dõi, chỉ đạo Bộ Tư pháp

(GLO)- Ngày 27-10-2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2369/QĐ-TTg về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ, trong đó có Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phân công Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng theo dõi, chỉ đạo Bộ Tư pháp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác: Xây dựng thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Xử lý tranh chấp, khiếu kiện quốc tế; Chấp thuận chủ trương đầu tư và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý phát sinh của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng. Ảnh: Đức Thụy

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm nhiệm vụ Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban Quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, sáng 25-10, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Hồ Quốc Dũng.

Ngay sau đó, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì công bố các Quyết định bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2025.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng nguyên là Bí thư Tỉnh ủy Bình Định (cũ), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2024. Ảnh tư liệu

Đồng chí Hồ Quốc Dũng có trình độ thạc sĩ Luật; từng công tác tại Sở Tư pháp Bình Định, chuyên viên Nội chính của Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí cũng từng là Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh.

Khi còn là Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, đồng chí Hồ Quốc Dũng cũng là Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, các hoạt động tư pháp của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là về hiện đại hóa nền tư pháp và giải quyết các vụ án phức tạp, khó khăn, tồn đọng kéo dài.