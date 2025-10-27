Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng theo dõi, chỉ đạo Bộ Tư pháp

MAI LÂM
(GLO)- Ngày 27-10-2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2369/QĐ-TTg về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ, trong đó có Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ phân công Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng theo dõi, chỉ đạo Bộ Tư pháp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các mặt công tác: Xây dựng thể chế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Xử lý tranh chấp, khiếu kiện quốc tế; Chấp thuận chủ trương đầu tư và chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý phát sinh của các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo lĩnh vực được phân công.

pho-thu-tuong-chinh-phu-ho-quoc-dung-1.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng. Ảnh: Đức Thụy

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng làm nhiệm vụ Chủ tịch các Hội đồng, Ủy ban Quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các quy hoạch theo lĩnh vực liên quan.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng thực hiện các công việc khác theo sự phân công, ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, sáng 25-10, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Hồ Quốc Dũng.

Ngay sau đó, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì công bố các Quyết định bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2025.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng nguyên là Bí thư Tỉnh ủy Bình Định (cũ), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

pho-thu-tuong-chinh-phu-ho-quoc-dung.jpg
Đồng chí Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2024. Ảnh tư liệu

Đồng chí Hồ Quốc Dũng có trình độ thạc sĩ Luật; từng công tác tại Sở Tư pháp Bình Định, chuyên viên Nội chính của Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí cũng từng là Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh.

Khi còn là Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, đồng chí Hồ Quốc Dũng cũng là Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, các hoạt động tư pháp của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là về hiện đại hóa nền tư pháp và giải quyết các vụ án phức tạp, khó khăn, tồn đọng kéo dài.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chi bộ có vai trò hết sức quan trọng, là “nền tảng”, “nền móng”, là “gốc rễ”, là “hạt nhân” của Đảng ở cơ sở (ảnh tư liệu minh họa).

Cần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Kỳ 1: Tổ chức cơ sở đảng là “gốc rễ” vững mạnh của Đảng

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức cơ sở đảng là “gốc rễ”, nền tảng của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, nơi trực tiếp quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng. Ảnh: Q.H

Công an Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chiều 23-10, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai và Công an các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc trao đổi tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, giáp ranh.

Tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định về phòng chống IUU.

Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền phòng-chống khai thác IUU

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-10, Đồn Biên phòng Mỹ An phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền phòng- chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời cấp, phát tờ rơi tuyên truyền cho 100 chủ phương tiện trên địa bàn 3 xã: An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc.

