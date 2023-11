Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các Hội, đoàn thể của huyện Krông Pa; Đảng ủy, UBND xã Ia Rsươm và toàn thể bà con nhân dân buôn Phùm.

Buôn Phùm được thành lập năm 2019 từ việc sáp nhập giữa buôn Phùm Ang và buôn Phùn Yi. Buôn Phùm hiện có 313 hộ với 1578 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc Jrai có 248 hộ với 1308 khẩu. Trong năm qua, tổng diện tích gieo trồng của buôn là 1.065 ha, tổng đàn gia súc có gần 1.500 con (bò, dê). Hàng năm, Ban nhân dân, Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể của buôn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động nhân dân thường xuyên vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, đào hố rác, di dời chuồng gia súc ra xa nhà, thu gom xử lý rác thải; thực hiện tốt cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Nhờ đó tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được ổn định,đời sống được nâng lên, đến nay trong buôn còn 122 hộ nghèo (giảm 19 hộ so với năm 2022), 66 hộ cận nghèo; có 214 hộ gia đình văn hóa (tăng 15% so với năm 2022).

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của buôn Phùm trong thời gian qua. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong buôn tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, sức khỏe nhân dân; đoàn kết bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng; thực hiện tốt dân chủ cơ sở: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân hưởng thụ”; đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới trong làng đồng bào dân tộc thiểu số…

Tại ngày hội, già làng, người có uy tín, hộ sản xuất kinh doanh giỏi, hộ dân tiêu biểu đại diện các hộ gia đình buôn Phùm ký kết chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và các phong trào thi đua yêu nước năm 2024.

Dịp này, bà Ayun H’Bút-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gửi tặng phần quà của tỉnh cho buôn Phùm. Ngoài ra, đại điện các Mạnh Thường Quân, nhà hảo tâm cũng có phần quà tặng cho 101 hộ nghèo của buôn Phùm.