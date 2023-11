Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với bà con làng Kép 2

(GLO)-Ngày 30-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Kpă Kút (SN 2004, trú tại làng Đê Sơ, xã Ia Me, huyện Chư Prông) 20 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và 2 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hợp hình phạt bị cáo thụ án là 22 năm tù.

(GLO)-Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ban hành văn bản số 1744/TB-CSĐT-Đ3 về việc thông báo truy tìm bị hại trong vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(GLO)-Sáng 26-10, đoàn công tác của Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai do ông Đoàn Hữu Dũng-Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh đã đến thăm các gia đình trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người tử vong xảy ra tại xã Ia Lâu (huyện Chư Prông).