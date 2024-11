Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương: Đức Cơ cần phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế-xã hội

Tham gia buổi làm việc có Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Thị Giang Thảo cùng lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Kinh tế-xã hội chuyển biến tích cực

Báo cáo với đoàn công tác, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Phạm Văn Cường cho biết: Huyện Đức Cơ có 19.628 hộ với 83.113 khẩu, trong đó, tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 45,69%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng/năm. Tổng số hộ nghèo hiện nay là 1.570 hộ, chiếm 7,92%.

Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội, năm 2024, Đức Cơ đạt được những kết quả nổi bật. Tổng giá trị sản xuất đạt 7.209 tỷ đồng. Tỷ trọng nông-lâm nghiệp và thủy sản chiếm 40,15%; công nghiệp và xây dựng chiếm 20,39%; thương mại, dịch vụ chiếm 39,5%. Tổng diện tích gieo trồng đạt 37.780 ha cây trồng các loại.

Huyện có 27 sản phẩm OCOP (trong đó có 3 sản phẩm 4 sao và 24 sản phẩm 3 sao); triển khai trồng được 64,13 ha rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 55%.

Tổng nguồn vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách địa phương và các chương trình mục tiêu quốc gia là 190,723 tỷ đồng; ước giải ngân được 122,86 tỷ đồng, đạt 85,18% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn ước đạt 69,5 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ. Ảnh: Đức Thụy

“Hoạt động Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện có 36 nhà đầu tư thực hiện 40 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 643,87 tỷ đồng.

Ước tổng kim ngạch xuất-nhập khẩu đạt 176,641 triệu USD, tăng 59,62% so với cùng kỳ năm ngoái. Nộp ngân sách nhà nước của các doanh nghiệp tại Khu Trung tâm Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đạt 5,715 tỷ đồng, tăng 23,81% so với năm 2023.

Ngoài ra, địa phương cũng duy trì mối quan hệ đối ngoại với huyện Oyadav (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia); chỉ đạo các lực lượng vũ trang, các xã biên giới duy trì mối quan hệ với lực lượng chức năng và các xã đối biên nhằm tăng cường mối đoàn kết, góp phần đảm bảo an ninh biên giới, giữ vững chủ quyền quốc gia”-Bí thư Huyện ủy Đức Cơ cho hay.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội tiếp tục phát triển. Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên; chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không xảy ra vụ việc phức tạp, đột xuất, bất ngờ.

Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở tiếp tục được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát và công tác dân vận được quan tâm chỉ đạo.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (thứ 3 từ trái sang) cùng đoàn công tác tham quan cột mốc số 30 Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Đức Thụy

Bên cạnh những mặt đạt được, Bí thư Huyện ủy Phạm Văn Cường cũng nêu rõ một số khó khăn, vướng mắc như: việc xây dựng các chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp, thực hiện các biện pháp thu hút đầu tư hiệu quả vẫn chưa cao; tiến độ thi công các công trình, giải ngân vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp 3 chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn chậm; tỷ lệ hộ nghèo còn cao...

“Thời gian đến, huyện tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: đẩy mạnh thực hiện các đề án trên lĩnh vực nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đảm bảo thực chất, đi vào chiều sâu; triển khai đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách; thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo bền vững”-Bí thư Huyện ủy Đức Cơ nhấn mạnh.

Chuẩn bị tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp

Để công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng ở cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2025-2030) đảm bảo tiến độ đề ra, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời tổ chức quán triệt và ban hành các kế hoạch cụ thể hướng dẫn một số nội dung đại hội chi bộ, Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030... để triển khai thực hiện.

Cùng với đó, thành lập Tiểu ban Nhân sự, Tuyên truyền và Phục vụ, Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VIII và tổ giúp việc các tiểu ban; phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên theo dõi, chỉ đạo đại hội các tổ chức cơ sở Đảng và đại hội điểm, đại hội thí điểm nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Đức Cơ, Nhà tưởng niệm liệt sĩ huyện Đức Cơ và Bia tưởng niệm liệt sĩ khu vực Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Dịp này, đoàn cũng thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Tại đây, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, mong muốn cán bộ, chiến sĩ đơn vị tiếp tục đoàn kết, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ.

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Diệp Bảo Trung cho biết: “Nhìn chung công tác chỉ đạo đại hội Đảng cấp cơ sở và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VIII được thực hiện theo đúng quy định, yêu cầu Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.

Huyện đã chỉ đạo bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hoàn thành trong tháng 1-2025 và đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2025-2027 hoàn thành trong tháng 2-2025. Các Đảng bộ tiến hành đại hội từ tháng 4-2025.

Các tiểu ban, tổ giúp việc các tiểu ban Đại hội đã họp, ban hành quy chế, thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên và đang chuẩn bị nội dung, nhân sự, các hoạt động tuyên truyền cho đại hội”.

Tại buổi làm việc, Bí thư Huyện ủy Phạm Văn Cường kiến nghị: Hoạt động của Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh những năm gần đây gặp nhiều khó khăn, chưa thu hút được các dự án lớn, hoạt động giao thương hàng hóa với Campuchia hạn chế.

Do vậy, việc ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh là cần thiết, làm cơ sở để phát triển các hoạt động thương mại, đầu tư tại Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và phát triển huyện Đức Cơ trong thời gian tới.

Cùng với đó, đề nghị tỉnh có kế hoạch đầu tư nâng cấp, phát triển Trung tâm Y tế huyện trở thành bệnh viện trung tâm khu vực biên giới; giải quyết những bất cập phát sinh sau khi thực hiện dự án nâng cấp quốc lộ 19 (đoạn qua thị trấn Chư Ty).

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương (thứ 5 từ phải sang) tặng quà cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: Đ.T

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung làm việc. Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ đã cung cấp nhiều thông tin thiết thực, cụ thể để đoàn công tác nắm bắt thêm tình hình thực tế của địa phương.

Đồng thời, ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền các cấp thời gian qua đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ; đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh chính trị, an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

“Về công tác chuẩn bị đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ đã chủ động chuẩn bị tương đối đầy đủ các nội dung lãnh đạo đại hội Đảng các cấp, bám sát Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kế hoạch số 257/KH-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tôi đề nghị huyện sớm hoàn thành Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện để kịp thời lấy ý kiến Nhân dân và đại hội cấp dưới. Tập trung thực hiện tốt công tác nhân sự trên tinh thần đúng tiến độ, có chất lượng, có đổi mới và có tính liên thông, thống nhất ở các cấp với nhau. Đặc biệt, tránh xảy ra các “điểm nóng” phức tạp, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị của địa phương”-Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương phát biểu tại buổi làm việc với Đồn biên phòng Lệ Thanh. Ảnh: Đ.T

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương chỉ rõ: Đối với chỉ tiêu khó đạt, huyện cần tập trung đánh giá, làm rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục.

Trên cơ sở đó, xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới đảm bảo khả thi, sát với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời, huyện cần tiếp tục đoàn kết, sáng tạo và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện vùng biên trong phát triển kinh tế-xã hội. Cụ thể hóa, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đảm bảo thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững. Triển khai đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

“Đức Cơ là huyện biên giới, vì vậy cần nắm chắc tình hình, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác đối ngoại với chính quyền và Nhân dân Campuchia, phối hợp bảo vệ đường biên giới hòa bình, ổn định và tăng cường hợp tác trong tình hình mới”-Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.