Phát hiện 2 gói ngoại tệ trị giá 3,8 tỷ đồng dưới ghế tài xế xe khách

Tại dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Bộ Công an đề xuất 3 tình huống cho phép lực lượng chức năng nổ súng quân dụng vào phương tiện giao thông khi thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 3375/UBND-NC về việc tăng cường đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán 2024.

Ngày 3-12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Nhà Đất Việt (viết tắt Công ty CP Nhà Đất Việt).

Ngày 4/12, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Bùi Văn Phi (53 tuổi, trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) sau hơn 28 năm lẩn trốn. Đây là đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk truy nã về tội “giết người” vào ngày 28/7/1995.

Mở rộng điều tra một vụ tàng trữ pháo nổ trái phép, Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa) phát hiện nhóm đối tượng còn xây hầm bí mật để chế tạo pháo nổ

Ngày 4-12, Công an quận Tân Bình phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đang điều tra truy bắt đối tượng nghi dùng súng cướp tiệm vàng trên địa bàn.

(GLO)- Chiều 30-11, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá tình hình công tác phối hợp với các đơn vị Quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng trong đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh.

(GLO)- Sáng 1-12, Hội đồng tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức tiêu hủy 16 súng kíp, 142 súng hơi nén, 162 súng hơi cồn tự chế, 18 công cụ hỗ trợ, 135 vũ khí thô sơ, 42 linh kiện súng tự chế và 1,5 kg đạn chì. Đây là số lượng vũ khí, công cụ hỗ trợ và dao, rựa, mã tấu… được thu hồi trong thời gian vừa qua thuộc phạm vi quản lý của Công an huyện.

(NLĐO) - Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Bình đề nghị các tỉnh, thành phối hợp rà soát, cung cấp thông tin liên quan đến các văn bản kiến nghị, phiếu chuyển với tư cách đại biểu Quốc hội của ông Lưu Bình Nhưỡng

(GLO)- Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo số 1818/PA05 về thủ đoạn lừa đảo của tội phạm liên quan phương thức hoạt động sử dụng mạng viễn thông, mạng Internet, phương tiện điện tử thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là tình trạng các đối tượng lợi dụng hoạt động đầu tư chứng khoán nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Khi đang nhận 9,8 triệu đồng từ đại diện Công ty CP Trường Lợi ở tỉnh Quảng Nam, một phóng viên bị công an ập vào bắt quả tang.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) vừa thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Quốc Tâm (SN 2007, trú tại thôn 4, xã An Thành, huyện Đak Pơ) và Đinh Giang Runi Siêu (SN 2006, trú tại làng Mơ Hven Ôr, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.